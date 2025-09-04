Magától hívja a 112-t? Így ment életet az okostelefon SOS funkciója

Az eset különlegessége, hogy a segélyhívást nem a sofőr vagy egy szemtanú, hanem egy okostelefon indította. A Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányítása ennek a jelzésnek a nyomán riasztotta a gödöllői egységet. Egyes telefonmodellek SOS funkciója ugyanis képes automatikusan segélyhívást kezdeményezni, ha balesetre utaló körülményeket érzékel. Ilyenkor a készülék értesíti a 112-es segélyhívót és a veszélyhelyzeti kontaktokat, sőt megosztja a helyadatait is.

Segélyhívó funkció az okostelefonon: magától is hívja a 112-t

Forrás: Depositphotos

Segélyhívó funkció az okostelefonon: magától is hívja a 112-t

Nem csak telefonok képesek ilyen riasztásokra. Egyre több okoseszköz – például okosórák – is alkalmas segélyhívás indítására, ha a tulajdonos bajba kerül. Hasonló elven működik az autókba szerelt eCall-rendszer is, amely 2018 óta kötelező a legtöbb új modellben. Az eCall automatikusan tárcsázza a 112-es számot, és közli a gépjármű tartózkodási helyét, illetve minden olyan információt, amely a mentés szempontjából fontos lehet. Ennek köszönhetően a készenléti szervek a riasztás beérkezésekor azonnal beazonosíthatják a baleset helyszínét, és gyorsan elindíthatják a megfelelő egységeket.

Az okossegélyhívó rendszerek sokszor szó szerint életet menthetnek, hiszen a bajbajutott személy sokszor nincs olyan állapotban, hogy segítséget kérjen. Ugyanakkor téves riasztások is előfordulhatnak. Az eszközök például akkor is hívhatják a segélyszolgálatot, ha leejtik őket, vagy az autó szervizelése közben érzékelnek „balesetet”. Ezek a hívások nem minden esetben hívhatók vissza, így a hatóságoknak sokszor kevés információjuk van a pontos helyszínről és a történtekről.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint azonban a készenléti szervek minden ilyen segélyhívást komolyan vesznek, és a megfelelő protokoll szerint járnak el. Ez garantálja, hogy valódi vészhelyzetben – ahogyan az M3-as autópályán történt – azonnali beavatkozás indulhasson. A hétfő éjjeli baleset is jól példázza, mennyire fontos szerepet játszhatnak az okos eszközök a gyors segítségnyújtásban.