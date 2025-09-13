A badacsonyi hableány legendája

A legenda szerint akkor éltek sellők a Balatonban, amikor a Badacsony még fortyogó vulkán volt. A tűzhányó ura magányosan élt ott, s a forró lángok között edzette, kalapálta messze földön híres fegyvereit. Egy alkalommal kiült egy bércre, s ahogy nézte a Balaton zöld vizét, egyszer csak megpillantott egy gyönyörű leányt a vízben fürdőzve.

A balatoni sellő megbabonázta a tűzhányó urát

Fotó: Getty Images

A Balatoni sellő emléke

Ahogy nézte, szíve lángra gyúlt, s forróbb volt, mint saját tűzhányója. Végül nem bírta tovább, s a bérc oldaláról elkezdte hívni, csalogatni magához szerelmét. A leány a hívására fel is bukkant a vízből, s hősünk csak ekkor vette észre, hogy nem emberi lény, hanem egy sellő. A hableány ekkor megrázta aranyhaját, rámosolygott, majd eltűnt a habok között. A tűzhányó urát addigra teljesen megbabonázta, és gondolkodás nélkül utánavetette magát, a hatalmas csobbanástól pedig kialudt a vulkán.

A hableány emlékét a mai napig őrzi a badacsonyi vasútállomás környékének neve és a legendás Hableány étterem.