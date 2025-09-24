Sereglés a hagyományok jegyében (+ videó)

A Bátaszéktől Gyimesfelsőlokig zajló esemény közel 300 településen több tízezer népzenészt, néptáncost és kézművest mozgatott meg, akik közösen ápolták a magyar hagyományokat. A Sereglés keretében Nagygyimóton egész nap színes és változatos programok várták az érdeklődőket.

A Sereglés keretében táncbemutatók teremtették meg az ünnepi hangulatot.

Forrás: Pápai Médiacentrum/Györgyi-Varga Rebeka

A Sereglés a népzene, a tánc és a hagyományőrzés közösségi ünnepe

A Hagyományok Háza a régi paraszti élet világába engedett betekintést. A művelődési házban népviseleti ruhapróbák és fotófal tette emlékezetessé a látogatást. A helyi gyűjtemények megnyitották kapuikat, hogy a vendégek közelebbről is megismerhessék a település kulturális örökségét. Az eseményen a Vadvirág Művészeti Egyesület és a Tánc-Lánc Művészeti Iskola növendékei is színpadra léptek, bemutatva a magyar néptánc gazdagságát. A nap fénypontja a szüreti felvonulás volt: délután kettőkor néptáncosok, zenekarok és a falu lakói együtt vonultak végig az utcákon. A házaknál vendégasztalok, rögtönzött táncbemutatók és muzsikaszó teremtette meg az ünnepi hangulatot.

– Öröm számomra, hogy településünk olyan kulturális eseménynek adhat otthont, amely méltó módon ápolja Csoóri Sándor szellemi örökségét: „A közösségben él az ember igazán". Ez ma is érvényes. Csak együtt, egymást segítve és megbecsülve tudjuk megőrizni azt a gazdag örökséget, amelyet elődeink hagytak ránk. Hagyományaink nemcsak múltunk részei, hanem jövőnk alapjai is – hangsúlyozta ünnepi beszédében Szaller Zsolt polgármester.

A rendezvényen fellépett többek között az Iszka banda és Németh Dénes zenekara, muzsikájukkal teljessé téve az ünnepi hangulatot. A szüreti felvonulás a közösség erejét, a természettel való összhangot és a hagyományok megőrzésének fontosságát hirdette.

A falu apraja-nagyja részt vett a szüreti felvonuláson

Fotó: Némethné Kusztor Nikolett

A Sereglés nagygyimóti állomása bebizonyította, hogy a népi kultúra nem csupán múltidézés, hanem élő erő, amely összeköti a nemzedékeket. A népzene, a tánc és a közös ünneplés olyan értékeket közvetített, amelyek a jövő számára is irányt mutatnak.