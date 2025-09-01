Lefröcskölte a szökőkút, ezért 200 ezer forintot követel a balatoni várostól egy budapesti nő

Egy budapesti nő hivatalos levélben fordult Siófok városához, hogy sérelemdíjat kérjen, miután a Rózsakerti szökőkút – amely közvetlenül a Balaton partján áll – az ott tartózkodása alatt vizet spriccelt rá. A nő szerint a vizes ruha és az elszenvedett megaláztatás miatt kellemetlen élményben volt része, ugyanis a köztéri szökőkút működése miatt több ember és a közelben haladó hajó utasai is kinevették. Az esetről a siófoki polgármester, Lengyel Róbert beszámolt a Facebook-oldalán.

A város álláspontja a sérelemdíjjal kapcsolatban

A polgármester közölte: a város elutasította a sérelemdíj kifizetését, mivel a szökőkút mellett figyelmeztető tábla található, amely jelzi, hogy a nyári időszakban előfordulhat, hogy a vízsugár eléri a járókelőket. „Nem fogunk a siófoki adófizetők pénzéből ezért önszántunkból egyetlen kanyi vasat sem fizetni. Tessék körültekintőnek lenni, a kihelyezett figyelmeztető táblát elolvasni, meg számolni azzal, hogy nyáron, különösen is a kánikulában, ahol vannak, ott a szökőkutak bizony vizet spriccelhetnek ránk” – fogalmazott Lengyel Róbert.

A budapesti nő esetét a siófoki polgármester példaként hozza fel a városba látogatóknak, hogy körültekintően tartózkodjanak és közlekedjenek a köztereken.