2 órája
Elszakadt, megsérült, szennyeződött a papírpénzed? Mutatjuk, mit kell tenned
Ha sérült bankjegy van a birtokodban, fontos tudni, hogyan járj el. A Magyar Nemzeti Bank és a pénzintézetek előírásai szerint a sérült papírpénz beváltása bizonyos feltételekhez kötött.
Az élet tele van váratlan helyzetekkel, és néha még a pénz sem marad érintetlen. Egy szakadt, szennyezett, sérült bankjegy sokakat kétségbe ejthet, pedig van megoldás a problémára – írja a Magyar Nemzeti Bank.
A sérült bankjegyek beváltásának feltételei
A Magyar Nemzeti Bank és a pénzintézetek előírásai szerint a sérült bankjegyek beváltása több szempont szerint történhet. A hiányos bankjegy átváltásához legalább 50%-os megmaradt felület szükséges. Ha ez nem állapítható meg egyértelműen, a bank köteles jegyzőkönyv felvétele mellett a bankjegyet az MNB-hez szakértői vizsgálatra továbbítani. A szakértői vizsgálat után az MNB a bankjegyet térítésmentesen bevonja vagy átváltja. Szándékosan csonkított bankjegyet vagy érmét a pénzintézetek és a posta nem köteles átváltani.
Az átváltás módja lehet:
- azonos címletű bankjegyre történő csere,
- más címletű, forgalomképes bankjegyre történő átváltás,
- fizetésül való elfogadás, akár az ügyfél fizetési számlájára történő befizetéssel.
Fontos, hogy az átváltásért díjat a bankok csak a címletváltás esetén számíthatnak fel, az azonos címletű csere mindig díjmentes. Az ügyfeleket az átváltás lehetőségéről a bankokban jól látható módon tájékoztatják, az MNB pedig a lakossági pénztárában (1013 Budapest, Krisztina körút 55.) ingyenesen váltja a sérült bankjegyeket.
Mit tegyél, ha sérült bankjegyet találsz?
Ha egy bankjegy sérült vagy hiányos, mindig ellenőrizd, hogy a felülete meghaladja-e az 50%-ot. Ha igen, a helyi banknál vagy postán azonnal átváltható. Ha nem, a bank jegyzőkönyv felvétele után az MNB-hez küldi a bankjegyet szakértői vizsgálatra. Mindig érdemes megőrizni a bankjegy darabjait, mivel ezek az átváltás feltételeihez szükségesek lehetnek.
