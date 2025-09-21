Elszakadt, megsérült, szennyeződött a papírpénzed? Mutatjuk, mit kell tenned

Az élet tele van váratlan helyzetekkel, és néha még a pénz sem marad érintetlen. Egy szakadt, szennyezett, sérült bankjegy sokakat kétségbe ejthet, pedig van megoldás a problémára – írja a Magyar Nemzeti Bank.

Mihez lehet kezdeni egy széttépett, sérült papírpénzzel? A sérült bankjegyek átváltása bizonyos feltételekhez kötött

Forrás: Ezt láttam Veszprémben / Facebook

A sérült bankjegyek beváltásának feltételei

A Magyar Nemzeti Bank és a pénzintézetek előírásai szerint a sérült bankjegyek beváltása több szempont szerint történhet. A hiányos bankjegy átváltásához legalább 50%-os megmaradt felület szükséges. Ha ez nem állapítható meg egyértelműen, a bank köteles jegyzőkönyv felvétele mellett a bankjegyet az MNB-hez szakértői vizsgálatra továbbítani. A szakértői vizsgálat után az MNB a bankjegyet térítésmentesen bevonja vagy átváltja. Szándékosan csonkított bankjegyet vagy érmét a pénzintézetek és a posta nem köteles átváltani.

Az átváltás módja lehet:

azonos címletű bankjegyre történő csere,

más címletű, forgalomképes bankjegyre történő átváltás,

fizetésül való elfogadás, akár az ügyfél fizetési számlájára történő befizetéssel.

Fontos, hogy az átváltásért díjat a bankok csak a címletváltás esetén számíthatnak fel, az azonos címletű csere mindig díjmentes. Az ügyfeleket az átváltás lehetőségéről a bankokban jól látható módon tájékoztatják, az MNB pedig a lakossági pénztárában (1013 Budapest, Krisztina körút 55.) ingyenesen váltja a sérült bankjegyeket.

Mit tegyél, ha sérült bankjegyet találsz?

Ha egy bankjegy sérült vagy hiányos, mindig ellenőrizd, hogy a felülete meghaladja-e az 50%-ot. Ha igen, a helyi banknál vagy postán azonnal átváltható. Ha nem, a bank jegyzőkönyv felvétele után az MNB-hez küldi a bankjegyet szakértői vizsgálatra. Mindig érdemes megőrizni a bankjegy darabjait, mivel ezek az átváltás feltételeihez szükségesek lehetnek.