szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sérült bankjegy

7 órája

Elszakadt, megsérült, szennyeződött a papírpénzed? Mutatjuk, mit kell tenned

Címkék#MNB#Magyar Nemzeti Bank#bankjegy#sérült#bankjegycsere

Ha sérült bankjegy van a birtokodban, fontos tudni, hogyan járj el. A Magyar Nemzeti Bank és a pénzintézetek előírásai szerint a sérült papírpénz beváltása bizonyos feltételekhez kötött.

Balogh Rebeka

Az élet tele van váratlan helyzetekkel, és néha még a pénz sem marad érintetlen. Egy szakadt, szennyezett, sérült bankjegy sokakat kétségbe ejthet, pedig van megoldás a problémára – írja a Magyar Nemzeti Bank.

Mihez lehet kezdeni egy széttépett/sérült bankjeggyel? A sérült bankjegyek átváltása bizonyos feltételekhez kötött. Forrás: Debreczeni István /Ezt láttam veszprémben Facebook
Mihez lehet kezdeni egy széttépett, sérült papírpénzzel? A sérült bankjegyek átváltása bizonyos feltételekhez kötött
Forrás: Ezt láttam Veszprémben / Facebook

A sérült bankjegyek beváltásának feltételei

A Magyar Nemzeti Bank és a pénzintézetek előírásai szerint a sérült bankjegyek beváltása több szempont szerint történhet. A hiányos bankjegy átváltásához legalább 50%-os megmaradt felület szükséges. Ha ez nem állapítható meg egyértelműen, a bank köteles jegyzőkönyv felvétele mellett a bankjegyet az MNB-hez szakértői vizsgálatra továbbítani. A szakértői vizsgálat után az MNB a bankjegyet térítésmentesen bevonja vagy átváltja. Szándékosan csonkított bankjegyet vagy érmét a pénzintézetek és a posta nem köteles átváltani.

Az átváltás módja lehet:

  • azonos címletű bankjegyre történő csere,
  • más címletű, forgalomképes bankjegyre történő átváltás,
  • fizetésül való elfogadás, akár az ügyfél fizetési számlájára történő befizetéssel.

Fontos, hogy az átváltásért díjat a bankok csak a címletváltás esetén számíthatnak fel, az azonos címletű csere mindig díjmentes. Az ügyfeleket az átváltás lehetőségéről a bankokban jól látható módon tájékoztatják, az MNB pedig a lakossági pénztárában (1013 Budapest, Krisztina körút 55.) ingyenesen váltja a sérült bankjegyeket.

Mit tegyél, ha sérült bankjegyet találsz?

Ha egy bankjegy sérült vagy hiányos, mindig ellenőrizd, hogy a felülete meghaladja-e az 50%-ot. Ha igen, a helyi banknál vagy postán azonnal átváltható. Ha nem, a bank jegyzőkönyv felvétele után az MNB-hez küldi a bankjegyet szakértői vizsgálatra. Mindig érdemes megőrizni a bankjegy darabjait, mivel ezek az átváltás feltételeihez szükségesek lehetnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu