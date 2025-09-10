szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Morbid megmérettetés

1 órája

Ez nem vicc: sírásó versenyt rendeztek – sokan kiakadtak az ötlettől

Címkék#Országos Sírásó Verseny#sírásó verseny#Szekszárd#verseny#sírásó

A sírásó verseny résztvevőinek fizikai teljesítményét sokan elismerték, mások viszont morbidnak tartották a rendezvényt.

Balogh Rebeka

Nemrég Szekszárdon rendezték meg a sírásó versenyt, ahol a résztvevők gyorsaságát és precizitását mérték: a feladat egy 160 cm mély, 80 cm széles és 200 cm hosszú sír kiásása volt. A verseny a közösségi médiában heves vitát váltott ki: sokan a szakma elismerését hangsúlyozták, mások morbidnak és feleslegesnek tartották a rendezvényt – írja a Tolnatáj Televízió Facebook-oldala.

A résztvevők gyorsasága és precizitása került középpontba a sírásó versenyen. Forrás: Tolnatáj Televízió - Tolnatáj Tv facebook
A résztvevők gyorsasága és precizitása került középpontba a sírásó versenyen
Forrás: Tolnatáj Televízió/Facebook

A sírásó szakma nehézségei

A sírásó nemcsak gödröt ás. A feladatok közé tartozik az elhunyt tiszteletteljes mosdatása, öltöztetése, sminkelése, a koporsó biztonságos leengedése, valamint a hantolás elkészítése. Egy hozzászóló így fogalmazott: „2 méter mély, 80 cm széles gödör ásása során a falaknak függőlegesnek, az aljának vízszintesnek kell lennie, miközben a koporsót szinkronban engedik le. A munkát esőben, fagyban vagy tűző napon is végzik.”

A sírásó munkája egyszerre fizikai és lelki erőt igényel. Nemcsak a talaj keménysége, a réteges szerkezet és a hőmérséklet (tél, nyár) okoz kihívást, hanem a gyászoló családok jelenléte is fokozza a felelősséget. Fontos a pontosság és a tisztelet minden mozzanatban, hogy a koporsó a temetés során ne akadjon el, a föld ne omoljon rá és minden biztonságosan történjen.

Közösségi visszhang

A sírásó versennyel kapcsolatban a hozzászólók két fő témára oszlottak:

  • Tisztelet a szakma iránt: sokan elismerték a fizikai és lelki erőfeszítést, valamint a precizitást, ami a munkához szükséges. 
  • Morbidnak tartott verseny: mások feleslegesnek és bizarrnak találták a verseny ötletét, úgy vélték, nem illik a szakmai munkát ilyen formában versenyként bemutatni.

A verseny célja

A verseny résztvevői a feladatot időre, szabályosan és precízen teljesítették. A gyorsaság és a pontosság mellett a szakmai tapasztalatok cseréje is cél volt, amely elősegíti a szakma fejlődését. A kommentelők rámutattak, hogy bár a verseny sokaknak furcsa lehet, a többség tisztában van a munkájuk komolyságával és a felelősséggel.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu