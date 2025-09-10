Ez nem vicc: sírásó versenyt rendeztek – sokan kiakadtak az ötlettől

Nemrég Szekszárdon rendezték meg a sírásó versenyt, ahol a résztvevők gyorsaságát és precizitását mérték: a feladat egy 160 cm mély, 80 cm széles és 200 cm hosszú sír kiásása volt. A verseny a közösségi médiában heves vitát váltott ki: sokan a szakma elismerését hangsúlyozták, mások morbidnak és feleslegesnek tartották a rendezvényt – írja a Tolnatáj Televízió Facebook-oldala.

A résztvevők gyorsasága és precizitása került középpontba a sírásó versenyen

Forrás: Tolnatáj Televízió/Facebook

A sírásó szakma nehézségei

A sírásó nemcsak gödröt ás. A feladatok közé tartozik az elhunyt tiszteletteljes mosdatása, öltöztetése, sminkelése, a koporsó biztonságos leengedése, valamint a hantolás elkészítése. Egy hozzászóló így fogalmazott: „2 méter mély, 80 cm széles gödör ásása során a falaknak függőlegesnek, az aljának vízszintesnek kell lennie, miközben a koporsót szinkronban engedik le. A munkát esőben, fagyban vagy tűző napon is végzik.”

A sírásó munkája egyszerre fizikai és lelki erőt igényel. Nemcsak a talaj keménysége, a réteges szerkezet és a hőmérséklet (tél, nyár) okoz kihívást, hanem a gyászoló családok jelenléte is fokozza a felelősséget. Fontos a pontosság és a tisztelet minden mozzanatban, hogy a koporsó a temetés során ne akadjon el, a föld ne omoljon rá és minden biztonságosan történjen.

Közösségi visszhang

A sírásó versennyel kapcsolatban a hozzászólók két fő témára oszlottak:

Tisztelet a szakma iránt: sokan elismerték a fizikai és lelki erőfeszítést, valamint a precizitást, ami a munkához szükséges.

Morbidnak tartott verseny: mások feleslegesnek és bizarrnak találták a verseny ötletét, úgy vélték, nem illik a szakmai munkát ilyen formában versenyként bemutatni.

A verseny célja

A verseny résztvevői a feladatot időre, szabályosan és precízen teljesítették. A gyorsaság és a pontosság mellett a szakmai tapasztalatok cseréje is cél volt, amely elősegíti a szakma fejlődését. A kommentelők rámutattak, hogy bár a verseny sokaknak furcsa lehet, a többség tisztában van a munkájuk komolyságával és a felelősséggel.