Nyereményeső a Skandináv lottón: két telitalálat és több ezer nyertes – köztük vagy?

A szeptember 3-i Skandináv lottó sorsolás ritka szerencsét hozott a játékosoknak. Két játékosnak is sikerült mind a hét számot eltalálnia, ami önmagában sem hétköznapi, de ami igazán figyelemre méltó: több mint 40 ezer szelvény hozott kisebb-nagyobb nyereményt. A lottótörténelemben ezek az alkalmak mindig kiemelkednek.

Skandináv lottó: két telitalálat és több tízezer nyertes

Forrás: Shutterstock

A húzott nyerőszámok:

5, 9, 18, 23, 27, 28, 33

Második sor: 8, 13, 18, 19, 22, 23, 34

A nyeremények alakulása:

7 találat: 2 db → 34 980 810 Ft

6 találat: 87 db → 175 265 Ft

5 találat: 2688 db → 5675 Ft

4 találat: 38 791 db → 2035 Ft

A két telitalálat összesen közel 70 millió forintot hozott, de a 87 darab hatos találat is igen kiugrónak számít, nem beszélve a több ezer ötös és négyes szelvényről. Ezúttal sokkal több játékos örülhetett, mint egy átlagos héten, nem véletlenül nevezték sokan „szerencsehullámnak” az e heti sorsolást.

