2 órája
Nyereményeső a Skandináv lottón: két telitalálat és több ezer nyertes – köztük vagy?
Szokatlanul bőkezű volt a szerencse a legutóbbi Skandináv lottó sorsoláson: nemcsak két telitalálat született, de több tízezer játékos nyert kisebb összegeket is. A 36. heti húzás valódi nyereményözönnel zárult.
A szeptember 3-i Skandináv lottó sorsolás ritka szerencsét hozott a játékosoknak. Két játékosnak is sikerült mind a hét számot eltalálnia, ami önmagában sem hétköznapi, de ami igazán figyelemre méltó: több mint 40 ezer szelvény hozott kisebb-nagyobb nyereményt. A lottótörténelemben ezek az alkalmak mindig kiemelkednek.
Skandináv lottó: két telitalálat és több tízezer nyertes
A húzott nyerőszámok:
5, 9, 18, 23, 27, 28, 33
Második sor: 8, 13, 18, 19, 22, 23, 34
A nyeremények alakulása:
7 találat: 2 db → 34 980 810 Ft
6 találat: 87 db → 175 265 Ft
5 találat: 2688 db → 5675 Ft
4 találat: 38 791 db → 2035 Ft
A két telitalálat összesen közel 70 millió forintot hozott, de a 87 darab hatos találat is igen kiugrónak számít, nem beszélve a több ezer ötös és négyes szelvényről. Ezúttal sokkal több játékos örülhetett, mint egy átlagos héten, nem véletlenül nevezték sokan „szerencsehullámnak” az e heti sorsolást.
