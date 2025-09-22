Világsiker Veszprémből: az Auto Piedl a Skoda legjobbjai között

Óriási megtiszteltetés, hogy 2024-ben ismét a világ legjobb Skoda-kereskedői között tarthatták számon Magyarországot. A rangos nemzetközi mezőnyben a veszprémi Auto Piedl képviselte hazánkat, amely ezzel újra bizonyította helyét a legjobbak között. Az ügyvezető, Bedő Zoltán így fogalmazott: „Ez a díj minden munkatársunk közös érdeme – a szerelőktől az értékesítőkön át egészen az adminisztrációig. Külön büszkeség számunkra, hogy Magyarországról mi képviselhettük a márkát a világelitben.”

Az elismerést Martin Jahn és Luboš Vlček, a Skoda nemzetközi értékesítési vezetői nyújtották át az Auto Piedl részére

Fotó: Piedl Autó / Škoda

Az Autó Piedl Veszprém büszkeségeként jutott a világ legjobb Skoda kereskedései közé

A magyarországi Skoda-kereskedések közül már másodszor – 2020 után 2024-ben is – Best Dealer címet nyert az Auto Piedl. Ez komoly teljesítmény egy olyan versenyben, ahol negyven hazai kereskedő méretteti meg magát. A rangsorolás a következő szempontok alapján történik:

Értékesítési mennyiség

Minőség

Ügyfélkiszolgálás

Szervizháttér

A cég 2021 és 2023 között is rendre az országos élmezőnyben, az első három között végzett, 2024-ben pedig a fővárosi kereskedéseket megelőzve a dobogó legfelső fokára került.

Kelemen Tűz Gabriella, a magyarországi Skoda márkaigazgatója, és Bedő Zoltán ügyvezető képviselte hazánkat

Fotó: Honza Zirovnicky

A világ legjobb öt értékesítője között

A Best Dealer díjátadó Csehországban, a Skoda központjában zajlott, ahol közel hatvan ország mintegy 150 kereskedője volt jelen Ausztráliától Tajvanig, Indiától Marokkóig. „A díjakat a Škoda európai és globális értékesítési igazgatói adták át, majd a gála csúcspontján a világ legjobb öt kereskedőjét szólították színpadra. Óriási büszkeség számunkra, hogy ebben a Top 5-ben az Auto Piedl is helyet kapott” – idézte fel Bedő Zoltán.

Mi lehet a recept a sikerhez?

Az ügyvezető szerint a titok a stabil, összetartó csapatban rejlik.

„Több mint húsz éve dolgozom itt, és számos kollégám szintén másfél-két évtizede része a csapatnak. Nincs fluktuáció, fél szavakból is megértjük egymást. Ez a kohézió az egyik legnagyobb erősségünk” – hangsúlyozta. A Porsche Hungária folyamatos képzésekkel és tanfolyamokkal segíti a szakmai fejlődést, a Piedl Kft. pedig mindennapjait úgy szervezi, hogy az ügyfelek magas színvonalú kiszolgálást kapjanak. „Ha jók a szakemberek, jó a csapat is, akkor valóban előrébb lehet lépni” – tette hozzá.