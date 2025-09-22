szeptember 22., hétfő

A város erejét képviselték

1 órája

Világsiker Veszprémből: az Auto Piedl a Skoda legjobbjai között

Rangos nemzetközi díjjal ismerték el Magyarországot a márka Best Dealer versenyén. A veszprémi Auto Piedl a világ öt legjobb Skoda kereskedője közé került. Bedő Zoltán ügyvezetővel a siker titkáról, az autógyártás jövőjéről, az elektromos és hagyományos hajtások versenyéről beszélgettünk – miközben a keleti gyártók is egyre erősebben törnek előre.

Óriási megtiszteltetés, hogy 2024-ben ismét a világ legjobb Skoda-kereskedői között tarthatták számon Magyarországot. A rangos nemzetközi mezőnyben a veszprémi Auto Piedl képviselte hazánkat, amely ezzel újra bizonyította helyét a legjobbak között. Az ügyvezető, Bedő Zoltán így fogalmazott: „Ez a díj minden munkatársunk közös érdeme – a szerelőktől az értékesítőkön át egészen az adminisztrációig. Külön büszkeség számunkra, hogy Magyarországról mi képviselhettük a márkát a világelitben.”

Az elismerést Martin Jahn és Luboš Vlček, a Skoda nemzetközi értékesítési vezetői nyújtották át a Piedl Autó részére
Az elismerést Martin Jahn és Luboš Vlček, a Skoda nemzetközi értékesítési vezetői nyújtották át az Auto Piedl részére
Fotó: Piedl Autó / Škoda

Az Autó Piedl Veszprém büszkeségeként jutott a világ legjobb Skoda kereskedései közé

A magyarországi Skoda-kereskedések közül már másodszor – 2020 után 2024-ben is – Best Dealer címet nyert az Auto Piedl. Ez komoly teljesítmény egy olyan versenyben, ahol negyven hazai kereskedő méretteti meg magát. A rangsorolás a következő szempontok alapján történik:

  • Értékesítési mennyiség
  • Minőség
  • Ügyfélkiszolgálás
  • Szervizháttér

A cég 2021 és 2023 között is rendre az országos élmezőnyben, az első három között végzett, 2024-ben pedig a fővárosi kereskedéseket megelőzve a dobogó legfelső fokára került.

Kelemen Tűz Gabriella, a magyarországi Skoda márkaigazgatója, és Bedő Zoltán ügyvezető képviselte hazánkat
Fotó: Honza Zirovnicky

A világ legjobb öt értékesítője között

A Best Dealer díjátadó Csehországban, a Skoda központjában zajlott, ahol közel hatvan ország mintegy 150 kereskedője volt jelen Ausztráliától Tajvanig, Indiától Marokkóig. „A díjakat a Škoda európai és globális értékesítési igazgatói adták át, majd a gála csúcspontján a világ legjobb öt kereskedőjét szólították színpadra. Óriási büszkeség számunkra, hogy ebben a Top 5-ben az Auto Piedl is helyet kapott” – idézte fel Bedő Zoltán.

Mi lehet a recept a sikerhez?

Az ügyvezető szerint a titok a stabil, összetartó csapatban rejlik.
„Több mint húsz éve dolgozom itt, és számos kollégám szintén másfél-két évtizede része a csapatnak. Nincs fluktuáció, fél szavakból is megértjük egymást. Ez a kohézió az egyik legnagyobb erősségünk” – hangsúlyozta. A Porsche Hungária folyamatos képzésekkel és tanfolyamokkal segíti a szakmai fejlődést, a Piedl Kft. pedig mindennapjait úgy szervezi, hogy az ügyfelek magas színvonalú kiszolgálást kapjanak. „Ha jók a szakemberek, jó a csapat is, akkor valóban előrébb lehet lépni” – tette hozzá.

A Skoda a hagyományos meghajtású modellektől egészen a legmodernebb elektromos SUV-okig egységes koncepció mentén kínál teljes választékot
Kép: Csizi Péter / Napló

Kitartottak a nehéz időkben is

A 2020-as pandémia idején, amikor számos ágazat visszaesést szenvedett el, az Auto Piedl szolgáltatásai nélkülözhetetlenek maradtak. A rendőrség, a katasztrófavédelem és más állami szervek flottáit továbbra is szervizelni kellett, miközben a lakossági ügyfelek felé sem zárták be kapuikat. Ez a folyamatos jelenlét és megbízhatóság hosszú távon is erősítette a márka megítélését.

Innováció és hagyomány kéz a kézben

A Skoda célja 2025-re az egymillió autó gyártása és értékesítése. A márka palettáján megjelennek az új elektromos és plug-in hibrid modellek, miközben továbbra is fejlesztik a hagyományos benzin- és dízelmotorokat.
„A vásárlók ma is keresik a klasszikus hajtásokat, hiszen az infrastruktúra még nem mindenhol épült ki az elektromos autókhoz. Ugyanakkor folyamatosan érkeznek az új modellek, így ügyfeleink minden igényére van válaszunk” – magyarázta Bedő Zoltán.

A vállalat vezetője szerint a Skoda 130 éves hagyománya és tapasztalata komoly versenyelőnyt jelent

Egy európai autógyártó múltját, technológiáját és minőségét nem lehet néhány év alatt lemásolni. Ez az örökség az, ami miatt a Skoda hosszú távon is stabil választás marad

Nem véletlen, hogy a díjátadón is helyet kapott a legendás Skoda 130 RS
Fotó: Honza Zirovnicky

A rendezvényen a hagyományok is fontos szerepet kaptak: a Skoda ikonikus 130 RS modellje emlékeztetett arra, hogy a márka sikertörténete évtizedekkel ezelőtt kezdődött a versenypályákon. A típus a Skoda motorsport-történetének egyik legfényesebb fejezetét írta, világszerte a megbízhatóság és a sportos hagyomány jelképévé vált. A Best Dealer díjátadó is azt mutatja, hogy a múlt és a jelen szorosan összekapcsolódik: ugyanaz a szenvedély és minőség hajtja ma a veszprémi Piedl Kft. csapatát, amely egykor a 130 RS-t a világ élvonalába repítette.

Nemzetközi díjátadón remekelt a kereskedés – Veszprém erejét mutatták meg a nívós gálán elért sikerrel
Fotó: Honza Zirovnicky

Veszprémi erő a világ élvonalában

A márkakereskedés sikere nem csupán a vállalat, hanem a régió számára is üzenet.
„Jó érzés volt a világ színpadán megmutatni, hogy Veszprémben milyen erős ipari és szakmai háttérrel dolgozunk. Ez visszacsatolása annak, hogy jó úton járunk, és a város neve is felkerülhet a nemzetközi térképre a legjobbak között” – zárta gondolatait az ügyvezető.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
