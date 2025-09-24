Skorpió egy ajkai konyhában – Lakossági segítséget kérnek a kutatók (+ videó)

Különös vendég zavarta meg egy ajkai asszony, Legoza Piros hétköznapját: a konyha padlóján egy apró skorpió mászkált. A nő először megijedt a skorpió látványától, majd gyorsan lefotózta, és feltöltötte a képet a közösségi oldalára. A bejegyzés futótűzként terjedt, sokan találgatták, honnan kerülhetett elő az állat – írja az ajkaiszo.hu.

Egy ajkai hölgy a saját otthonában, a konyha padlóján pillantotta meg a skorpiót

Fotó: ajkaiszo.hu

Ajkán egy konyhában találtak skorpiót

A szakértők szerint nem volt ok komoly aggodalomra. A példány az Euscorpius nemzetséghez tartozik, amelynek csípése legfeljebb egy darázsszúráshoz hasonlóan fájdalmas. A történet viszont felkeltette a Magyar Természettudományi Múzeum kutatójának, Szabó Mártonnak a figyelmét, aki évek óta vizsgálja, vajon megtelepedtek-e már hazánkban a mediterrán eredetű skorpiók.

Szabó és kollégája, Czinke László most országos adatgyűjtő akciót indítottak. Arra kérnek minden természetkedvelőt és kirándulót, hogy ha skorpióval találkoznak Magyarországon, készítsenek róla fényképet – lehetőleg méretarányban –, írják fel a pontos helyet, a dátumot és a napszakot, majd küldjék el nekik e-mailben ([email protected], [email protected]).

Ha valaki biztonságosan el tudja fogni a példányt, az nagyban segíti a kutatást, de a szakértők figyelmeztetnek: kézzel soha ne próbáljuk meg! Bár a faj mérge nem veszélyes, allergiás reakciót okozhat, ami orvosi ellátást igényelhet.

A gyűjtött adatokból tudományos tanulmány készül, és a legaktívabb bejelentők akár társszerzőként is feltűnhetnek majd a publikációban.

Közel tíz éve egyébként már Veszprémben is találtak skorpiót, az esettel a veol is foglalkozott: – Nem ijedtünk meg és nem is féltünk tőle, amikor egy kerámiaszállítmány raklapjai között, targoncázása közben egy skorpiót találtunk, amit aztán egy dobozba irányítottunk a raklapok közül – idézi fel a az esetet Pintér Huba és Szigligeti Gábor, akik egy csererdei cégnél egy külföldi szállítmányban találtak rá az állatra. További részletek itt.