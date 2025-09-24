szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ijesztő felfedezés

53 perce

Skorpió egy ajkai konyhában – Lakossági segítséget kérnek a kutatók (+ videó)

Címkék#konyha skorpió#Magyarország#figyelem

Egy ajkai asszony konyhájában bukkant fel a nem mindennapi vendég. A nő megdöbbenve vette észre, hogy egy apró skorpió mászkál a padlón, majd gyorsan meg is örökítette a különös jelenetet.

Veol.hu

Különös vendég zavarta meg egy ajkai asszony, Legoza Piros hétköznapját: a konyha padlóján egy apró skorpió mászkált. A nő először megijedt a skorpió látványától, majd gyorsan lefotózta, és feltöltötte a képet a közösségi oldalára. A bejegyzés futótűzként terjedt, sokan találgatták, honnan kerülhetett elő az állat – írja az ajkaiszo.hu.

Egy ajkai hölgy a saját otthonában, a konyha padlóján pillantotta meg a váratlan skorpiót Fotó: ajkaiszo.hu
Egy ajkai hölgy a saját otthonában, a konyha padlóján pillantotta meg a skorpiót 
Fotó: ajkaiszo.hu

Ajkán egy konyhában találtak skorpiót

A szakértők szerint nem volt ok komoly aggodalomra. A példány az Euscorpius nemzetséghez tartozik, amelynek csípése legfeljebb egy darázsszúráshoz hasonlóan fájdalmas. A történet viszont felkeltette a Magyar Természettudományi Múzeum kutatójának, Szabó Mártonnak a figyelmét, aki évek óta vizsgálja, vajon megtelepedtek-e már hazánkban a mediterrán eredetű skorpiók.

Szabó és kollégája, Czinke László most országos adatgyűjtő akciót indítottak. Arra kérnek minden természetkedvelőt és kirándulót, hogy ha skorpióval találkoznak Magyarországon, készítsenek róla fényképet – lehetőleg méretarányban –, írják fel a pontos helyet, a dátumot és a napszakot, majd küldjék el nekik e-mailben ([email protected], [email protected]).

Ha valaki biztonságosan el tudja fogni a példányt, az nagyban segíti a kutatást, de a szakértők figyelmeztetnek: kézzel soha ne próbáljuk meg! Bár a faj mérge nem veszélyes, allergiás reakciót okozhat, ami orvosi ellátást igényelhet.

A gyűjtött adatokból tudományos tanulmány készül, és a legaktívabb bejelentők akár társszerzőként is feltűnhetnek majd a publikációban.

Közel tíz éve egyébként már Veszprémben is találtak skorpiót, az esettel a veol is foglalkozott: – Nem ijedtünk meg és nem is féltünk tőle, amikor egy kerámiaszállítmány raklapjai között, targoncázása közben egy skorpiót találtunk, amit aztán egy dobozba irányítottunk a raklapok közül – idézi fel a az esetet Pintér Huba és Szigligeti Gábor, akik egy csererdei cégnél egy külföldi szállítmányban találtak rá az állatra. További részletek itt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu