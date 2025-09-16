Igazi édenkert keresi új gazdáját Somlóvásárhelyen (galéria)

A Somló-hegy környéke nemcsak a borairól híres, hanem a táj békéjéről és természeti szépségeiről is. Somlóvásárhely vidékén rögtön megérzi az ember, hogy ez a táj lassabb ritmust diktál, ahol a természet közelsége és a csend uralkodik. A hegy lábánál pedig akadnak olyan birtokok, amelyek szinte saját kis világként működnek – egyfajta édenkertként.

Somlóvásárhely különleges birtoka gyümölcsfákkal és pincékkel igazi édenkert a Somló-hegy tövében

Fotó: ingatlanbazar.hu

Somlóvásárhely rejtett édenkertje várja az érdeklődőket

Somlóvásárhely határában, egy közel 1500 négyzetméteres területen áll egy különleges ingatlan, amelyet egyszerre határoz meg a természet közelsége és a hagyományos vidéki életmód. Bár hivatalosan zártkertként van nyilvántartva, a terület művelési ág alól kivett, így a tulajdonosok sokféleképpen hasznosíthatják. Az épületegyüttes nem mindennapi: két, a somlói tájhoz szorosan kötődő pince húzódik a föld alatt, amelyek akár borászatként, akár tárolóként is funkcionálhatnak. Fölöttük három különálló hálószoba, konyha és ebédlő várja a pihenni vágyókat. Ez a megoldás nemcsak a család több generációjának nyújt kényelmes helyet, hanem barátok, vendégek fogadására is alkalmas.