szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyümülcsös

2 órája

Igazi édenkert keresi új gazdáját Somlóvásárhelyen (galéria)

Címkék#pince#somlóvásárhely birtok#Somló-hegy

A Somló-hegy lábánál béke és természeti kincsek várják a látogatót. Somlóvásárhely különleges birtoka édenkertként tárul fel a hegy tövében.

Seres Elizabeth

A Somló-hegy környéke nemcsak a borairól híres, hanem a táj békéjéről és természeti szépségeiről is. Somlóvásárhely vidékén rögtön megérzi az ember, hogy ez a táj lassabb ritmust diktál, ahol a természet közelsége és a csend uralkodik. A hegy lábánál pedig akadnak olyan birtokok, amelyek szinte saját kis világként működnek – egyfajta édenkertként. 

Somlóvásárhely különleges birtoka gyümölcsfákkal és pincékkel igazi édenkert a Somló-hegy tövében Fotó: ingatlanbazar.hu
Somlóvásárhely különleges birtoka gyümölcsfákkal és pincékkel igazi édenkert a Somló-hegy tövében 
Fotó: ingatlanbazar.hu

Somlóvásárhely rejtett édenkertje várja az érdeklődőket 

Somlóvásárhely határában, egy közel 1500 négyzetméteres területen áll egy különleges ingatlan, amelyet egyszerre határoz meg a természet közelsége és a hagyományos vidéki életmód. Bár hivatalosan zártkertként van nyilvántartva, a terület művelési ág alól kivett, így a tulajdonosok sokféleképpen hasznosíthatják. Az épületegyüttes nem mindennapi: két, a somlói tájhoz szorosan kötődő pince húzódik a föld alatt, amelyek akár borászatként, akár tárolóként is funkcionálhatnak. Fölöttük három különálló hálószoba, konyha és ebédlő várja a pihenni vágyókat. Ez a megoldás nemcsak a család több generációjának nyújt kényelmes helyet, hanem barátok, vendégek fogadására is alkalmas.

Somlóvásárhelyen igazi édenkert kerül eladásra

Fotók: ingatlanbazar.hu

A telek igazi kincs: mintegy 40 szilvafa és ugyanennyi körtefa borítja, kiegészítve más gyümölcsfajtákkal. Az itt élők szinte teljes önellátásra rendezkedhetnek be, vagy akár kisgazdaságot is működtethetnek. A saját termésből készült befőttek, lekvárok, pálinka vagy akár bor különös varázst adnak egy ilyen helynek – mindazt, amit a városi ember csak nosztalgiából ismerhet.

Az ingatlan ára 35 millió forint, amelyért 80 négyzetméternyi lakóteret és egy gyümölcsfákban gazdag, nagyméretű telket kap az ember. Bár a piacon sokféle ajánlat bukkan fel, ilyen adottságokkal rendelkező birtok ritkán kerül a nyilvánosság elé.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu