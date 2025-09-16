2 órája
Igazi édenkert keresi új gazdáját Somlóvásárhelyen (galéria)
A Somló-hegy lábánál béke és természeti kincsek várják a látogatót. Somlóvásárhely különleges birtoka édenkertként tárul fel a hegy tövében.
A Somló-hegy környéke nemcsak a borairól híres, hanem a táj békéjéről és természeti szépségeiről is. Somlóvásárhely vidékén rögtön megérzi az ember, hogy ez a táj lassabb ritmust diktál, ahol a természet közelsége és a csend uralkodik. A hegy lábánál pedig akadnak olyan birtokok, amelyek szinte saját kis világként működnek – egyfajta édenkertként.
Somlóvásárhely rejtett édenkertje várja az érdeklődőket
Somlóvásárhely határában, egy közel 1500 négyzetméteres területen áll egy különleges ingatlan, amelyet egyszerre határoz meg a természet közelsége és a hagyományos vidéki életmód. Bár hivatalosan zártkertként van nyilvántartva, a terület művelési ág alól kivett, így a tulajdonosok sokféleképpen hasznosíthatják. Az épületegyüttes nem mindennapi: két, a somlói tájhoz szorosan kötődő pince húzódik a föld alatt, amelyek akár borászatként, akár tárolóként is funkcionálhatnak. Fölöttük három különálló hálószoba, konyha és ebédlő várja a pihenni vágyókat. Ez a megoldás nemcsak a család több generációjának nyújt kényelmes helyet, hanem barátok, vendégek fogadására is alkalmas.
Somlóvásárhelyen igazi édenkert kerül eladásraFotók: ingatlanbazar.hu
A telek igazi kincs: mintegy 40 szilvafa és ugyanennyi körtefa borítja, kiegészítve más gyümölcsfajtákkal. Az itt élők szinte teljes önellátásra rendezkedhetnek be, vagy akár kisgazdaságot is működtethetnek. A saját termésből készült befőttek, lekvárok, pálinka vagy akár bor különös varázst adnak egy ilyen helynek – mindazt, amit a városi ember csak nosztalgiából ismerhet.
Az ingatlan ára 35 millió forint, amelyért 80 négyzetméternyi lakóteret és egy gyümölcsfákban gazdag, nagyméretű telket kap az ember. Bár a piacon sokféle ajánlat bukkan fel, ilyen adottságokkal rendelkező birtok ritkán kerül a nyilvánosság elé.
