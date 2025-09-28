szeptember 28., vasárnap

Táj és hagyomány

Mi rejlik a Balaton-felvidék színei mögött? Somogyi Győző életműve és közösségi munkája

A Balaton-felvidék tájai különleges inspirációt kínálnak a művészeknek. Somogyi Győző festőművész Salföldön talált otthonra, ahol hagyományőrző munkájával is aktív.

Balogh Rebeka

Budapest szürkeségéből a Balaton-felvidék színpompás világába vezetett Somogyi Győző útja, aki hosszú évtizedek óta formálja és óvja a térség kulturális és természeti értékeit – olvashatjuk a Mandiner által készített interjúban.

Takács Gábor új monográfiája Somogyi Győző művészetéről Fotó: Ligetfalvi Zsolt / Mandiner
Fotó:  Ligetfalvi Zsolt / Mandiner

Somogyi Győző – a Balaton-felvidék őrzője

Budapesten született 1942-ben, Somogyi Győző a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Prima és Kossuth-díjas festő- és grafikusművész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja. Pályafutása során főként történelmi és hadtörténeti témákat illusztrált, életének jelentős részét azonban a Balaton-felvidéken, Salföldön töltötte, ahol gazdaként, lokálpatriótaként és közösségszervezőként is aktív.

A művész a fővárosi pesti szürkeségből, gyermekkorának jászapáti éveiből, majd a Tihany környéki nyári vakációkból merítette első élményeit. Párizsi útja során, egy magyar rackajuh rajzolása közben döbbent rá, hogy az ő helye itthon, Magyarországon van. Ekkor kezdte el igazán kialakítani saját stílusát, a tojástempera technikát és a színpompás tájképeit.

Fotó: Földházi Árpád / Mandiner

Salföld felfedezése és az otthonteremtés

Negyvenéves korában költözött Salföldre, életközepi váltásként. A cél a teljes önellátás volt: villany, víz és telefon nélküli életet terveztek, lovas kocsival közlekedtek, mindent maguk termeltek meg, miközben a régmúlt életformáját tanították a fiataloknak. 

„Az élet harc: a kesztyűt fel kell venni, nem kell belesimulva elfogadni a modern korszak elvárásait. Ezt kívántam szolgálni, ezt akartam segíteni” – vallja Somogyi.

Az otthonteremtés nem ért véget a portán: a Balaton-felvidék egészének védelmére törekedett. 1979-ben a Káli Vidék Baráti Kör – későbbi nevén Káli Társaság – egyik alapító tagja, majd titkára lett. Ez a szerveződés a Kádár-korszak egyik első környezetvédő közösségeként jött létre, olyan, a Balaton-felvidékre költözött ismert személyiségek közreműködésével, mint Somogyi Győző, Szomjas György filmrendező, Sonnevend Imre erdőmérnök, Kerner Gábor építész és néprajzkutató, valamint Rohály Gábor fogorvos és későbbi borász. A társaság tagjai nagy lelkesedéssel fogtak bele a helyi örökség feltérképezésébe, dokumentálásába, valamint az értékmegőrző munka és a kulturális újjáélesztés érdekében folytatott lobbizásba.

Somogyi Győző 1986 óta saját kezűleg írja és illusztrálja a lokálpatrióta Káli Híradót, emellett aprólékos rajzaival könyvekben örökítette meg a Balaton-felvidék népi építészetének gazdag formavilágát. Munkái nem csupán dokumentációként szolgálnak, hanem egyben nevelő szándékot is hordoznak, hozzájárulva a térség szellemiségének és kultúrájának megőrzéséhez.

Fotó: Földházi Árpád / Mandiner

Somogyi Győző tehát nem csupán magányos művész, hanem örökség- és kultúravédő, közösségszervező aktivista, állattenyésztő gazda is. Munkássága nélkül a Balaton-felvidék ma nem lenne olyan, amilyennek ismerjük: a táj, a közösség és a hagyomány megőrzésének első számú képviselője.

A részletes életpálya és művészet ismertetését a Mandiner interjújában olvashatják, ahol Somogyi Győző a régi világ megmentéséről, a hazai tájak, hagyományok és a magyar mediterráneum értékeinek védelméről beszél.

 

