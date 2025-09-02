szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Sörverseny

58 perce

Veszprém vármegye házi sörfőzői Pannonhalmán mérik össze tudásukat

#Veszprém Vármegyei#porta látogatóközpont#verseny#Pannonhalma#sör

Szeptemberben ismét megrendezik a házi sörfőzők rangos találkozóját. A programon a sör kerül a középpontba, Veszprém vármegye főzetei külön kategóriában versenyeznek.

Balogh Rebeka

A II. Pannonhalmi Sörmustra szeptember 27-én, szombaton a Porta Látogatóközpontban várja a látogatókat. A házi sörfőzők nemzetközi bírák előtt mérik össze tudásukat, miközben a közönség különleges italokat, előadásokat és koncerteket élvezhet – írta az emevents.hu.

A pannonhalmi Sörmustrán különleges sörök és játékos programok várják a látogatókat. Forrás: Emevents.hu
A pannonhalmi Sörmustrán különleges sörök és játékos programok várják a látogatókat.
Forrás: Emevents.hu

Házi sör - Veszprém vármegye külön kategóriában indul

A versenyen idén a nyugat-magyarországi régiót külön értékelik, így Veszprém, Győr-Moson-Sopron, Fejér, Komárom-Esztergom és Vas vármegye házi főzői mérhetik össze tudásukat. A nevezéseket kizárólag magyar résztvevők adhatták le, a bírálat a BJCP-stílus szerint történik, és stíluson belüli pontozással értékelik az italokat. A szervezők elárulták, hogy a veszprémi házi főzők a legkülönfélébb sörökkel készülnek, például American Pale Ale, Fruit Beer, Irish Red Ale és Belgian Dubble típusokkal.

A szakmai bírálatot 9 és 17 óra között végzik nemzetközi bírák, akik a BJCP irányelvei szerint értékelik az italokat.

Szervezők és támogató intézmények – a háttér is erős

A rendezvény házigazdája a Pannonhalmi Patrióták Csoportja Kulturális Egyesület, a lebonyolítást az Em Events rendezvényszervező iroda koordinálja. A programot támogatja többek közt a Porta Étterem, a Porta Látogatóközpont, a HopLine, Pannonhalma Város, a Sörgarázs, a Yeast Flow, az Első Magyar Házi-sörfőző Egyesület, az Oxygon és a PannonSK.

Programok – a sörön túl

A látogatók izgalmas, interaktív élményekben vehetnek részt. A sörroulett során vakon kóstolhatják a különféle italokat, az ízhibakóstoló megismerteti a profi bírák által keresett hibákat, míg a sörkvíz játékos formában teszteli tudásukat, értékes nyereményekkel. Az étkezésről a Porta Étterem, az italokról pedig a Türjei Sörfőzde gondoskodik. A szabadtéri programok ingyenesen látogathatók.

A színpadon előadások várják az érdeklődőket: 

  • Katona Csaba „A sörök titkai…”, 
  • Dr. Dénesi Tamás és Dr. Nemes Gábor „Sörkultúra és italmérés az apátsági és püspöki birtokokon” címmel. 
  • Zenei programként a Padawan Projekt és az Acoustic Flow lép fel. 

További információ az esemény Facebook oldalán.

 

