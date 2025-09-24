A Balaton-felvidék rejti a magyar Stonehenge-et: fotókon az óriások birodalma

A Balaton-felvidék különleges természeti és kulturális kincseinek sorában egy kevéssé ismert, de annál látványosabb hely is felfedezhető: a kőpark, amelyet sokan csak a magyar „Stonehenge”-ként emlegetnek. A monumentális bazaltkövek Zalahaláp határában idézik fel a természet erejét, az emberi kéz munkáját és a múlt titokzatosságát. Bár nem ősi kultikus emlékhelyről van szó, mégis misztikus hangulatot áraszt, amely különösen vonzó a turisták és a fotósok számára a balatoni látnivalók sorában.

A magyar „Stonehenge", Zalahaláp kőparkja különleges hely, ahol a bazaltkövek időtlenül mesélnek a táj múltjáról.

Fotó: Seres Elizabeth/Napló

A magyar „Stonehenge"

Zalahaláp település a Tapolcai-medence északi részén fekszik, a Haláp-hegy lábánál. A 20. század második felében a hegy jelentős részét elbányászták, a bazaltkitermelés nyomai máig jól látszanak a tájon. A bánya bezárása után hatalmas kőtömbök maradtak vissza, amelyeket később különleges formációkba állítottak fel. Ezekből jött létre az a kőpark, amelyet ma a helyiek és az idelátogatók a magyar „Stonehenge”-ként ismernek.

A kőtömböket nem véletlenszerűen helyezték el: tudatos rendezés eredményeként alakult ki a körkörös elrendezés, amely valóban emlékeztet a híres angliai Stonehenge-re. Bár az eredeti, több ezer éves kőkör vallási és csillagászati célokat szolgált, Zalahalápon inkább ipari és kulturális örökségről beszélhetünk. A bazaltoszlopok látványa mégis hasonló érzéseket kelt: időtlenséget, erőt és tiszteletet a természet alkotása iránt.