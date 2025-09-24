36 perce
A Balaton-felvidék rejti a magyar Stonehenge-et: fotókon az óriások birodalma
A Balaton-felvidék különleges tájai között egyedülálló kőpark is felfedezhető. A monumentális bazaltkövek Zalahaláp határában állítanak emléket a természet és az ember közös munkájának.
A Balaton-felvidék különleges természeti és kulturális kincseinek sorában egy kevéssé ismert, de annál látványosabb hely is felfedezhető: a kőpark, amelyet sokan csak a magyar „Stonehenge”-ként emlegetnek. A monumentális bazaltkövek Zalahaláp határában idézik fel a természet erejét, az emberi kéz munkáját és a múlt titokzatosságát. Bár nem ősi kultikus emlékhelyről van szó, mégis misztikus hangulatot áraszt, amely különösen vonzó a turisták és a fotósok számára a balatoni látnivalók sorában.
A magyar „Stonehenge"
Zalahaláp település a Tapolcai-medence északi részén fekszik, a Haláp-hegy lábánál. A 20. század második felében a hegy jelentős részét elbányászták, a bazaltkitermelés nyomai máig jól látszanak a tájon. A bánya bezárása után hatalmas kőtömbök maradtak vissza, amelyeket később különleges formációkba állítottak fel. Ezekből jött létre az a kőpark, amelyet ma a helyiek és az idelátogatók a magyar „Stonehenge”-ként ismernek.
A kőtömböket nem véletlenszerűen helyezték el: tudatos rendezés eredményeként alakult ki a körkörös elrendezés, amely valóban emlékeztet a híres angliai Stonehenge-re. Bár az eredeti, több ezer éves kőkör vallási és csillagászati célokat szolgált, Zalahalápon inkább ipari és kulturális örökségről beszélhetünk. A bazaltoszlopok látványa mégis hasonló érzéseket kelt: időtlenséget, erőt és tiszteletet a természet alkotása iránt.
A zalahalápi „Stonehenge” – kőóriások a Balaton-felvidékenFotók: Seres Elizabeth/Napló
A hely különösen kedvelt a kirándulók körében. A Haláp-hegy tetejéről lélegzetelállító panoráma nyílik a Tapolcai-medencére, a tanúhegyek sorára és a Balaton csillogó víztükrére. A kőpark e látvány keretében még inkább lenyűgöző. Az elmúlt években több rendezvénynek, művészeti kiállításnak és fotózásnak is helyszínt adott a terület, hiszen a bazaltkövek különleges hátteret biztosítanak.
A zalahalápi „Stonehenge” ugyan nem ősi rejtély, mégis hordoz üzenetet: emlékeztet arra, hogy a táj és az ember szoros kapcsolatban áll egymással. A bazalt kitermelése ipari igényeket szolgált, de a megmaradt kövek új funkciót kaptak: a turizmus és a közösségi élmény részévé váltak. Ez a kettősség – ipari múlt és kulturális jelen – teszi igazán egyedivé a helyet, ami a Balaton-felvidéki kirándulóhelyek egyik ékköve.
Aki a Balaton-felvidéken jár, érdemes egy kis kitérőt tenni Zalahaláp felé. Nemcsak a bazaltkör, hanem a falu és környéke is sok érdekességet kínál: a tanúhegyek geológiai kincseit, a helyi borászatok vendégszeretetét és a nyugodt vidéki hangulatot. A zalahalápi kőpark így egyszerre kirándulóhely, fotótéma és gondolatébresztő szimbólum: hogyan lehet egy ipari sebhelyből kulturális értéket teremteni.