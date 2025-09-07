Jótékonysági süteményvásár a hátrányos helyzetű fiatalok javára

Ez alkalommal is a Kossuth utcán, a posta előtti téren állítják fel a bódékat, ahol jótékonysági adománygyűjtést és süteményvásárt tartanak. Hétfőtől péntekig 14 és 18 óra között lesznek nyitva, szombatonként pedig 9 és 12 óra között.

A jótékonysági süteményvásár teljes bevételét hátrányos helyzetű fiatalok megsegítésére használják

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Jótékonysági süteményvásár

Szeptember 8-án ünnepélyes keretek közt nyitják meg a vásárt, ahol közreműködik a Summer Band, Viszt Tünde, Nikl Zsófia, valamint Nagy Angéla Melinda és Szabó Zsófia, a Litéri Zöldág Népáncegyüttes táncosai.

Az Édes Veszprém kiemelt fővédnöke Márfi Gyula emeritus érsek atya. Fővédnökök Ovádi Péter országgyűlési képviselő, kormánybiztos, Porga Gyula, Veszprém polgármestere és Sótonyi Mónika, Veszprém alpolgármestere. Illetve védnökei még Strenner Zoltán veszprémi önkormányzati képviselő, a közjóléti bizottság elnöke és Szabó Péter, a Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület tiszteletbeli elnöke.

A süteményvásáron az érdeklődők további adományokkal és a 17. jótékonysági gálaest támogatói jegyeinek megvásárlásával segíthetik az egyesületet céljai megvalósításában. A teljes bevételt hátrányos helyzetű fiatalok támogatására fordítják.