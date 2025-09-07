szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Édes Veszprém

1 órája

Jótékonysági süteményvásár a hátrányos helyzetű fiatalok javára

Címkék#rendezvény#Édes Veszprém#süteményvásár

A Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület és az iPhonCenter Veszprém idén szeptember 8. és 20. között rendezi meg a 8. Édes Veszprém elnevezésű rendezvényt.

Szilas Lilla

Ez alkalommal is a Kossuth utcán, a posta előtti téren állítják fel a bódékat, ahol jótékonysági adománygyűjtést és süteményvásárt tartanak. Hétfőtől péntekig 14 és 18 óra között lesznek nyitva, szombatonként pedig 9 és 12 óra között. 

A jótékonysági süteményvásár teljes bevételét hátrányos helyzetű fiatalok megsegítésér használják
A jótékonysági süteményvásár teljes bevételét hátrányos helyzetű fiatalok megsegítésére használják
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Jótékonysági süteményvásár

Szeptember 8-án ünnepélyes keretek közt nyitják meg a vásárt, ahol közreműködik a Summer Band, Viszt Tünde, Nikl Zsófia, valamint Nagy Angéla Melinda és Szabó Zsófia, a Litéri Zöldág Népáncegyüttes táncosai. 

Az Édes Veszprém kiemelt fővédnöke Márfi Gyula emeritus érsek atya. Fővédnökök Ovádi Péter országgyűlési képviselő, kormánybiztos, Porga Gyula, Veszprém polgármestere és Sótonyi Mónika, Veszprém alpolgármestere. Illetve védnökei még Strenner Zoltán veszprémi önkormányzati képviselő, a közjóléti bizottság elnöke és Szabó Péter, a Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület tiszteletbeli elnöke. 

A süteményvásáron az érdeklődők további adományokkal és a 17. jótékonysági gálaest támogatói jegyeinek megvásárlásával segíthetik az egyesületet céljai megvalósításában. A teljes bevételt hátrányos helyzetű fiatalok támogatására fordítják. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu