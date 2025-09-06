szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Jegyzet

Kell vagy akarod?

#hit#Éva#karma#univerzum#Ádám

Ezt most meg kell tennem! Biztosan kell? Vagy magad döntöttél úgy, hogy megteszed? Fontos különbség. Fontos, hogy kényszeríted magad, vagy a szabad akarat vezet.

Forgács Bernadett

Színterápiás konzultációk során, amikor megbeszéljük, mit üzennek nektek a választott üvegeitek, a színek, amelyekhez vonzalmat éreztek és a kapcsolódó témákat, gyakran használjátok a kifejezést: kell. Mintha szabad akarat nem létezne.

szabad akarat
Szabad akarat: semmit sem kell
Forrás: Shutterstock

Parancsoltok magatoknak, hogy valamit meg kell oldanotok, valamit el kell engednetek, dolgoznotok  kell valamin… – és máris valami kényelmetlen érzés, feszültség keletkezik bennetek. Akkor én halkan megjegyzem, hogy nem kell, de dönthetsz így.

Fontos különbség, ugye? Hogy honnan ered? Most kapaszkodj meg, de ez valóban Ádámtól és Évától! Bizony. Mert Isten (Teremtő, Sors, Univerzum, Karma – kinek-kinek hite szerint) meghagyta a szabad akaratot az embernek. Nem biztos, hogy jól jártunk, de rendelkezünk vele. Így hát szabadon eldöntheted, hogy mit teszel. Nem kell megtenned.

Szabad akarat: mindig van választás

De ha úgy döntesz, megteszed, akkor tudd, szabad akaratodból tetted. Senki nem kényszerített bele: a körülmények ugyan fontosak, de nem bírnak kényszerítő erővel. Mindig van választás.

Túlontúl sokat használjuk a kell szócskát. Mintha folyton kényszerben élnénk. Még a hírek, hirdetések, közbeszéd is rendre ezt ismételgeti. (Természetesen megvan a helye a kell kifejezésnek a nyelvben, ahol helyénvaló, amiről én beszélek, az a cselekvést megelőző döntéshelyzetre vonatkozik.)

Ha másért nem, hát játékból próbáld ki, hogy kikerülöd a kell szót, csak pár napig.

Mit gondolsz, menni fog? 

 

