Szeptember 24.

Na az van, hogy szakad a cérna. Elképesztő önfegyelem szükségeltetik ahhoz, hogy ne szakadjon szét végképp. Amikor egy kapudrogos és a hozzá szervesen illeszkedő csőcselék rátöri a templomajtót egy idős szerzetesre a harangszó miatt. Ami Hunyadi és Kapisztrán miatt szól. De lehetne ő egy fiatal pap is, tökmindegy. Ezek pont ugyanolyanok, mint a bolsevikok vagy a nyilas házmesterek. Mint a szomszéd, aki feljelent. A szeresd felebarátodat a legnagyobb erőpróba. Én ezen feszt elvérzek. Úgy vagyok vele, mint Donald Trump Charlie Kirk temetésén. Akiről egyébként azt sem tudtam, hogy a világon van, amíg a neokommunisták el nem kezdték haló poraiban is gyalázni. De ezzel alighanem sokan vagyunk így Veszprém vármegyében.

Ám visszatérve a ferences atyához. Több mint ezer éve így élünk mi itt. Ebben a kultúrában. És semmi kedvem kimászni belőle, sem az iszlámba, sem az antifába, sem a bolsevik tébolyba. Trump betiltja az antifát, a magyar miniszterelnök fontolóra veszi. Elkezdődik a nyavalygás, hogy ezentúl nem szabad majd antifasisztának lenni. De, szabad. Pogromot rendezni a nyílt utcán, aztán mentelmi jog mögé menekülni, azt nem lesz szabad.

Jim Morrison amerikai énekes, dalszövegíró és költő síremléke Párizsban

Fotó: Getty Images/Massimo Parisi

Szeptember 25.

Ritkán foglalkozom a hanglemeziparral. A művészek jobban érdekelnek. De most meg kell állnom egy pillanatra, tiszteletet téve mintegy. Ugyanis hetvenöt éves lett az Elektra records, ami szép kor, még akkor is, ha nem egy görög hősnőről beszélünk. Számomra a születésnap két okból fontos. Egyrészt ők adták ki a világ egyik legjobb rock and roll zenekarát, a The Doorst, másrészt beleolvadtak a Warnersbe. És ha nem így lett volna, akkor talán nem lett volna a magyarországi főhadiszállás, a Magneoton, az ott dolgozó hölgyekkel, akik nélkül már jó ideje azt sem tudnám, hogy milyen kiadványok jelennek meg a világban. Köszönet érte. Az Elektrát egyébként 1950-ben alapította Jac Holzman és Paul Richolt New Yorkban. A rock and rollnak még híre-hamva sem volt, így aztán megelégedtek a folkkal, a jazzel és a gospellel. De, ha arra számítanánk, hogy mindez zökkenőmentesen ment volna a magyarok nélkül, gondoljunk csak az atombombára vagy Hollywoodra. Holzman a sorsfordító év októberében bejegyeztette a kiadót, majd decemberben Bartók Péter stúdiójában egy háromórás sessionnal rögzítették az Elektra első hanganyagát. Más kérdés, hogy a száz példányban nyomott New Songs by John Gruen című nagylemezből egyetlen darab sem kelt el.