Új fejlemények a szalmonellás víz ügyében – megérkezett a hivatalos vélemény

A szalmonella kimutatása után gyorsan intézkedések születtek: a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 2025. szeptember 5-én elrendelte, hogy a két érintett település mellett a vízellátó rendszerhez tartozó Berhidán, Ősiben és Királyszentistvánon is kizárólag forralás után lehet fogyasztani a vezetékes vizet. A lakosság védelme érdekében tartályos vízszállítást is biztosítottak.

Fordulat a szalmonella miatti vízkorlátozás ügyében

Forrás: pexels.com/Illusztráció

Mostanra azonban megnyugodhat mindenki: a BAKONYKARSZT Zrt. legfrissebb tájékoztatása szerint a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Közegészségügyi és Járványügyi Osztálya módosította korábbi határozatát, és feloldotta az ivóvíz korlátozását. Ez azt jelenti, hogy Vilonya, Papkeszi, Berhida, Ősi és Királyszentistván településeken ismét korlátozás nélkül fogyasztható a vezetékes ivóvíz.

Fellélegezhetnek a lakosok: megszűnt a szalmonella-veszély a csapvízben

Az örömteli fejleményről Ovádi Péter országgyűlési képviselő is beszámolt. Mint kiemelte:

„Az ivóvíz ismét korlátozás nélkül fogyasztható Vilonya, Királyszentistván, Berhida, Ősi és Papkeszi településeken. A víz minősége ismét kifogástalan."

A döntés alapját a fertőtlenítési folyamat eredményei adták: mind az öt településen vett vízmintákból egyetlen esetben sem mutatták ki a szalmonella baktérium jelenlétét. Az ivóvíz minősége tehát ismét kifogástalan. Ennek köszönhetően a tartályos vízellátást a mai naptól megszüntették, ugyanakkor a biztonság érdekében a teljes vízhálózaton kisebb mértékű fertőtlenítést továbbra is fenntartanak. Emellett gyakoribb vízmintavétellel és fokozott ellenőrzésekkel biztosítják, hogy a jövőben ne fordulhasson elő hasonló eset.