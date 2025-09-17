59 perce
Új fejlemények a szalmonellás víz ügyében – megérkezett a hivatalos vélemény
Múlt hét közepén komoly aggodalom söpört végig Veszprém vármegyén: a hatóságok szalmonella jelenlétét mutatták ki a csapvízben Papkeszi és Vilonya területén. A hír érthető módon megrendítette a lakosságot, hiszen az ivóvíz biztonsága mindennapi életünk egyik legfontosabb alapfeltétele.
Forrás: pexels.com/Illusztráció
A szalmonella kimutatása után gyorsan intézkedések születtek: a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 2025. szeptember 5-én elrendelte, hogy a két érintett település mellett a vízellátó rendszerhez tartozó Berhidán, Ősiben és Királyszentistvánon is kizárólag forralás után lehet fogyasztani a vezetékes vizet. A lakosság védelme érdekében tartályos vízszállítást is biztosítottak.
Mostanra azonban megnyugodhat mindenki: a BAKONYKARSZT Zrt. legfrissebb tájékoztatása szerint a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Közegészségügyi és Járványügyi Osztálya módosította korábbi határozatát, és feloldotta az ivóvíz korlátozását. Ez azt jelenti, hogy Vilonya, Papkeszi, Berhida, Ősi és Királyszentistván településeken ismét korlátozás nélkül fogyasztható a vezetékes ivóvíz.
Az örömteli fejleményről Ovádi Péter országgyűlési képviselő is beszámolt. Mint kiemelte:
„Az ivóvíz ismét korlátozás nélkül fogyasztható Vilonya, Királyszentistván, Berhida, Ősi és Papkeszi településeken. A víz minősége ismét kifogástalan."
A döntés alapját a fertőtlenítési folyamat eredményei adták: mind az öt településen vett vízmintákból egyetlen esetben sem mutatták ki a szalmonella baktérium jelenlétét. Az ivóvíz minősége tehát ismét kifogástalan. Ennek köszönhetően a tartályos vízellátást a mai naptól megszüntették, ugyanakkor a biztonság érdekében a teljes vízhálózaton kisebb mértékű fertőtlenítést továbbra is fenntartanak. Emellett gyakoribb vízmintavétellel és fokozott ellenőrzésekkel biztosítják, hogy a jövőben ne fordulhasson elő hasonló eset.
Fontos figyelmeztetés ugyanakkor, hogy a lakosságnak is van felelőssége a víz védelmében. A szolgáltató ismételten hangsúlyozza: aki házi kutat a közüzemi hálózattal összekötve, jogszabályellenesen üzemeltet, annak haladéktalanul meg kell szüntetnie ezt az összeköttetést. Egy ilyen szabálytalan beavatkozás ugyanis a közösség egész ivóvízellátását veszélyeztetheti.
A BAKONYKARSZT Zrt. közleményben köszönte meg az érintett településeken élők türelmét és megértését az elmúlt napok nehézségei során.
Összességében tehát jó hírrel zárult az aggodalommal teli időszak: Vilonya, Papkeszi, Berhida, Ősi és Királyszentistván lakói ismét biztonsággal fogyaszthatják a vezetékes ivóvizet. Az eset ugyanakkor emlékeztet arra, mennyire sérülékeny és mennyire fontos kincs az ivóvíz, amelynek védelme közös felelősségünk.