Szalmonellafertőzés: újabb településeken javasolják az ivóvíz forralását

A hatóság megelőző intézkedésként elrendelte, hogy ne csak Vilonya és Papkeszi, hanem Berhida, Ősi és Királyszentistván lakosai is kizárólag forralás után használják a vezetékes ivóvizet. A döntés oka, hogy az ivóvízellátó rendszerhez tartozó településeken nőtt a gyomor- és bélrendszeri megbetegedések száma, és újabb esetben igazolták a szalmonellafertőzést. A vízvizsgálatok során a baktérium jelenlétét kimutatták a hálózat egyes részein.

Több településen nőtt a gyomor- és bélrendszeri megbetegedések száma, és újabb esetben igazolták a szalmonellafertőzést

Forrás: Getty Images-illusztráció

A vízhálózat fertőtlenítése folyamatosan zajlik, és a hatóság gondoskodik arról is, hogy az érintett települések gyermekintézményeiben biztonságos ivóvizet biztosítsanak, amit lajtos kocsikkal szállítanak oda.

A szalmonellafertőzés tünetei

A fertőzés többnyire enyhe tüneteket, például hasmenést vagy gyomorfájdalmat okozott, amelyek néhány napon belül elmúltak. Az ivóvíz korlátozásokat csak akkor szüntetik meg, ha a víz minden előírásnak megfelel, és ismét biztonságosan fogyasztható. A kormányhivatal ismételten hangsúlyozta: a vezetékes vizet ezeken a településeken csak felforralva szabad meginni, mivel a baktérium így elpusztul.