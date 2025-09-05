szeptember 5., péntek

Megelőző intézkedés

2 órája

Szalmonellafertőzés: újabb településeken javasolják az ivóvíz forralását

Címkék#baktérium#vízhálózat#tünetek

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint újabb településeken vált szükségessé az ivóvíz felforralása fogyasztás előtt.

Veol.hu

A hatóság megelőző intézkedésként elrendelte, hogy ne csak Vilonya és Papkeszi, hanem Berhida, Ősi és Királyszentistván lakosai is kizárólag forralás után használják a vezetékes ivóvizet. A döntés oka, hogy az ivóvízellátó rendszerhez tartozó településeken nőtt a gyomor- és bélrendszeri megbetegedések száma, és újabb esetben igazolták a szalmonellafertőzést. A vízvizsgálatok során a baktérium jelenlétét kimutatták a hálózat egyes részein.

Senior man with stomach pain sitting on couch in the living room szalmonella
Több településen nőtt a gyomor- és bélrendszeri megbetegedések száma, és újabb esetben igazolták a szalmonellafertőzést
Forrás: Getty Images-illusztráció

A vízhálózat fertőtlenítése folyamatosan zajlik, és a hatóság gondoskodik arról is, hogy az érintett települések gyermekintézményeiben biztonságos ivóvizet biztosítsanak, amit lajtos kocsikkal szállítanak oda.

A szalmonellafertőzés tünetei

A fertőzés többnyire enyhe tüneteket, például hasmenést vagy gyomorfájdalmat okozott, amelyek néhány napon belül elmúltak. Az ivóvíz korlátozásokat csak akkor szüntetik meg, ha a víz minden előírásnak megfelel, és ismét biztonságosan fogyasztható. A kormányhivatal ismételten hangsúlyozta: a vezetékes vizet ezeken a településeken csak felforralva szabad meginni, mivel a baktérium így elpusztul.

 

