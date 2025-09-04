Szalmonellával fertőzött az ivóvíz egy Veszprém vármegyei településen

"Sajnálattal értesültem, hogy Vilonyán az ivóvízben a hatóság szalmonella jelenlétét igazolta. A Bakonykarszt Zrt. vezérigazgatójával, Kugler Gyulával egyeztettem, aki arról tájékoztatott, hogy a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtették és a szolgáltató megkezdte a hálózat fertőtlenítését" - közölte Facebook-oldalán Ovádi Péter országgyűlési képviselő.

Vilonyán az ivóvízben a hatóság szalmonella jelenlétét igazolta

Fotó: pexels.com

"A Népegészségügyi Osztály munkatársai folyamatosan ellenőrzik a vízminőséget. A település polgármesterével, Fésüs Sándorral folyamatos kapcsolatban állok. Kérjük a lakosságot, hogy a biztonságuk érdekében az ivóvizet csak forralást követően fogyasszák" - figyelmeztetett az országgyűlési képviselő a posztban.

Máshol is előfordulhat szalmonella a vízben?

Ispán Krisztina, Sóly polgármestere az alábbi bejegyzést tette közzé Facebook-oldalán:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Vilonyán az ivóvízben szalmonellafertőzést mutattak ki. Az ÁNTSZ és a Bakonykarszt haladéktalanul megkezdte a szükséges intézkedéseket, a hálózat fertőtlenítése folyamatban van. Kérjük a lakosság türelmét és körültekintését a következő napokban. Amint további hivatalos információ érkezik, azonnal közzétesszük.

Szanyi Szilvia, Balatonfűzfő polgármestere az alábbi tájékoztatás adta:

A Bakonykarszt Zrt. tájékoztatása szerint Vilonyán szalmonellát mutattak ki az ivóvízben, ezért a településen megkezdődött a hálózat fertőtlenítése. Szeretném megnyugtatni Önöket, hogy Balatonfűzfő ivóvíz-szolgáltatását a DRV Zrt. biztosítja, hálózatunk nem kapcsolódik a Bakonykarszt vezetékeihez, így fertőzés nem kerülhet be a város ivóvízrendszerébe.

Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere is üzent a lakosságnak:

Tisztelt Lakosaink! Egyeztetve a Balatonfüredi Járási Hivatallal, tájékoztatjuk Önöket, hogy a közösségi oldalakon is megjelent, ivóvízzel összefüggésben lévő szalmonella fertőzés településünket NEM ÉRINTI, nem a DRV által üzemeltetett hálózat érintett!

Ambrus Gábor, Balatonkenese polgármestere szintén tájékoztatta a lakosságot: