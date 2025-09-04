Szalmonellás ivóvíz: megszólalt a vízszolgáltató, mutatjuk, milyen intézkedéseket tettek

A Bakonykarszt Zrt. tájékoztatta Vilonya és Papkeszi településeken élő felhasználókat, hogy a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Közegészségügyi és Járványügyi Osztályának határozata értelmében a két településen az ivóvíz kizárólag forralás után fogyasztható. A Kormányhivatal által Vilonya településen vett négy vízminta szalmonella baktérium jelenlétét mutatta ki az ivóvízhálózatban, ezért a társaság haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, hogy az érintett településeken ismét kifogástalan legyen az ivóvíz minősége - tudtuk meg a megkeresésünkre küldött válaszlevélből.

Még vizsgálják, hogyan juthatott szalmonella az ivóvízbe

Intézkedéseket tettek a szalmonellafertőzött ivóvíz ügyében

A Bakonykarszt Zrt. a Kormányhivatal határozatában előírt, Vilonya és Papkeszi településeken található gyermekintézmények számára tartályos vízszállításról azonnal gondoskodott. Ezt ezeknél az intézményeknél mindaddig fenntartják, míg az ivóvíz minősége minden paraméter tekintetében kifogástalan nem lesz.

Megkezdték a teljes vízellátó víziközműrendszer fertőtlenítését a rendszerhez tartozó mind az öt települést érintően (Berhida, Ősi, Papkeszi, Vilonya, Királyszentistván). A fokozott fertőtlenítőszer-adagolás miatt a víz íze kissé eltérhet a megszokottól, de ez a fogyaszthatóságát nem befolyásolja.

A vízminőségi probléma okának felderítése érdekében azonnali, mindenre kiterjedő vízmintázási programot hajtanak végre.

"Ismételten felhívjuk minden lakos figyelmét, hogy aki házi kutat a közüzemi hálózattal összekötve, jogszabályba ütköző módon üzemeltet, az ivóvíz védelme érdekében haladéktalanul szüntesse meg az összekötést!" - olvasható a levélben.

A társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a két településen minél előbb ismét forralás nélkül, biztonsággal lehessen fogyasztani az ivóvizet.