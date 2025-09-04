szeptember 4., csütörtök

Fertőtlenítik a vízhálózatot

11 perce

Szalmonellás ivóvíz: kiderült, eddig mennyi ember fertőződött meg

Címkék#Veszprém Vármegyei Kormányhivatal#szalmonella#vízhálózat

A szalmonellával fertőzött ivóvíz következményeként jelentkező gyomor- és bélrendszeri megbetegedések miatt a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal a lakosság egészségének védelme érdekében megelőző intézkedésként elrendelte, hogy Vilonya és Papkeszi településeken a vezetékes ivóvizet kizárólag forralás után szabad fogyasztani.

Szilas Lilla

A szórványosan előforduló esetek között eddig összesen 12 betegnél igazolódott a szalmonellafertőzés. A megbetegedések okának felderítése érdekében a hatóság vízvizsgálatokat is végzett a településen, melyek szalmonella baktérium jelenlétét mutatták ki az ivóvízhálózat egyes pontjain. A fertőző forrást eddig nem sikerült igazolni, a megbetegedések és a vízben lévő szalmonella közötti összefüggés kizárása érdekében a hatóságok további vizsgálatokat folytatnak - közölte megkeresésünkre szerkesztőségünkkel a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.

A szalmonellafertőzés általában enyhe tüneteket okozott, például hasmenést vagy gyomorpanaszokat
A szalmonellafertőzés általában enyhe tüneteket okozott, például hasmenést vagy gyomorpanaszokat
Fotó: Getty Images

A fertőzés általában enyhe tüneteket okozott, például hasmenést vagy gyomorpanaszokat, amelyek jellemzően 2–3 nap alatt elmúltak. Fontos hangsúlyozni, hogy a baktérium a víz forralásakor elpusztul.

Folyamatban van a szalmonellafertőzött vízhálózat fertőtlenítése

A fertőzés kockázatának csökkentése érdekében a hatóságok elrendelték a vízhálózat teljes körű fertőtlenítését, valamint biztosítják, hogy a gyermekintézmények folyamatosan biztonságos ivóvízhez jussanak, amelyet lajtos kocsikkal szállítanak a helyszínre.

A hatóság és a vízszolgáltató a berhidai vízműrendszer valamennyi településének vízminőségét fokozottan ellenőrzi. Az egészségügyi korlátozásokat csak akkor oldják fel, ha az ivóvíz minden szempontból megfelel a biztonsági előírásoknak és fogyasztható. 

"Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a vezetékes vizet Vilonya és Papkeszi településen kizárólag forralás után fogyasszák!" - emelték ki a levélben. 

 

