Friss információk a szalmonellával fertőzött ivóvízről

Szerkesztőségünk ismét megkereste a Bakonykarszt Zrt.-t, hogy tájékoztatást kérjünk arról, hol tart a szalmonellafertőzött ivóvíz tisztítása. Válaszlevelükben azt írták, folytatják a fertőtlenítést és várják a Népegészségügyi Laboratórium vízmintaeredményeit.

A szalmonellafertőzés óta folyamatos az az ivóvíz fertőtlenítése és monitorozása

Fotó: Shutterstock

Nőtt a szalmonellafertőzöttek száma

2025. szeptember 5-én a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal a lakosság egészségének védelme érdekében megelőző intézkedésként elrendelte, hogy Vilonya és Papkeszi településeken kívül az ivóvízellátó rendszerhez tartozó valamennyi településen – Berhida, Ősi és Királyszentistván – a vezetékes ivóvizet kizárólag forralás után szabad fogyasztani.

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal megkeresésünkre azt írta, a hatóság folyamatosan monitorozza az érintett települések ivóvizét, a vízvizsgálatok folyamatban vannak.