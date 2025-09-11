szeptember 11., csütörtök

Egyre több a fertőzött

32 perce

Friss információk a szalmonellával fertőzött ivóvízről

Múlt hét közepén az egész vármegyét megrendítette a hír, mely szerint Papkeszi és Vilonya területén a hatóságok szalmonella jelenlétét igazolták a csapvízben. Azóta több településen is a lakosság védelme érdekében megelőző intézkedéseket vezettek be.

Szilas Lilla

Szerkesztőségünk ismét megkereste a Bakonykarszt Zrt.-t, hogy tájékoztatást kérjünk arról, hol tart a szalmonellafertőzött ivóvíz tisztítása. Válaszlevelükben azt írták, folytatják a fertőtlenítést és várják a Népegészségügyi Laboratórium vízmintaeredményeit.

A szalmonellafertőzés óta folyamatos az az ivóvíz fertőtlenítése és monitorozása 
Nőtt a szalmonellafertőzöttek száma

2025. szeptember 5-én a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal a lakosság egészségének védelme érdekében megelőző intézkedésként elrendelte, hogy Vilonya és Papkeszi településeken kívül az ivóvízellátó rendszerhez tartozó valamennyi településen – Berhida, Ősi és Királyszentistván – a vezetékes ivóvizet kizárólag forralás után szabad fogyasztani.

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal megkeresésünkre azt írta, a hatóság folyamatosan monitorozza az érintett települések ivóvizét, a vízvizsgálatok folyamatban vannak.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint 21 főnél igazolódott szalmonellafertőzés.

 

 

