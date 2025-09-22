37 perce
Ismét megjelent a szamárköhögés Magyarországon
A szamárköhögés újra megjelent Magyarországon, egyre több figyelmeztető jel érkezik a szakemberektől. Az orvosok szerint a védőoltás a leghatékonyabb módja a betegség megelőzésének.
A szamárköhögés ismét felütötte a fejét Magyarországon, egyre több figyelmeztető jel érkezik a szakemberektől. Az orvosok a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai alapján az elmúlt hetekben három esetet azonosítottak, és felhívják a figyelmet a megelőzés fontosságára – írja az origo.hu.
Szamárköhögés: fontos a védőoltás
A három beteg közül egy 10–14 éves, kettő pedig 30–39 éves korcsoportba tartozott. Két esetben a laborvizsgálatok már megerősítették a szamárköhögés diagnózisát, egy betegnél pedig még folyamatban vannak a vizsgálatok. Ugyanebben az időszakban a közegészségügyi adatok szerint nem jelentettek tömeges gastroenteritis-járványt, ezért a figyelem elsősorban a védőoltással megelőzhető fertőző betegségekre irányult.
A szamárköhögés köhögési rohamokkal és fullasztó tünetekkel jár, különösen veszélyes a gyermekekre és a krónikus betegekre. A szakemberek hangsúlyozzák a megelőzés jelentőségét, amelynek leghatékonyabb eszköze a védőoltás.
