Ismét megjelent a szamárköhögés Magyarországon

A szamárköhögés ismét felütötte a fejét Magyarországon, egyre több figyelmeztető jel érkezik a szakemberektől. Az orvosok a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai alapján az elmúlt hetekben három esetet azonosítottak, és felhívják a figyelmet a megelőzés fontosságára – írja az origo.hu.

Az orvosok szerint a megfelelő megelőzés, főként a védőoltás, elengedhetetlen a szamárköhögés ellen

Fotó: Unsplash/origo.hu

Szamárköhögés: fontos a védőoltás

A három beteg közül egy 10–14 éves, kettő pedig 30–39 éves korcsoportba tartozott. Két esetben a laborvizsgálatok már megerősítették a szamárköhögés diagnózisát, egy betegnél pedig még folyamatban vannak a vizsgálatok. Ugyanebben az időszakban a közegészségügyi adatok szerint nem jelentettek tömeges gastroenteritis-járványt, ezért a figyelem elsősorban a védőoltással megelőzhető fertőző betegségekre irányult.

A szamárköhögés köhögési rohamokkal és fullasztó tünetekkel jár, különösen veszélyes a gyermekekre és a krónikus betegekre. A szakemberek hangsúlyozzák a megelőzés jelentőségét, amelynek leghatékonyabb eszköze a védőoltás.

