A szamármentő fiú adománygyűjtő túráját Pápán kezdte

A szamármentő által képviselt „Ott vagyunk már?” alapítvány azért jött létre, hogy elsősorban szamarak mentésével és kihelyezésével jobb életet tudjanak biztosítani bántalmazott szamarak részére. Fontos számukra, hogy gyerekeknek állatvédelmi előadásokat tartsanak annak érdekében, hogy a következő generáció más szemmel nézzen majd az állatokra.

Forrás: kisalfold.hu

A szamármentő ismét útnak indult

Patrik élete céljának tűzte ki, hogy állatmentéssel, főleg szamármentéssel foglalkozzon, ennek érdekében tavaly elindult két szamarával egy 450 kilométeres figyelemfelkeltő túrára, melynek végére összesen 700 ezer forintot gyűlt össze a szamárrezervátum számára. Patrik ősszel ismét útnak indult, mostani kalandja Pápán indult, az állatmentőt elsőként Grőber Attila polgármester köszöntötte, aki sok sikert kívánt a különleges kezdeményezéshez. Ezután a Szent István Római Katolikus Általános Iskolában tartott előadást, ahol a gyerekeknek mesélt az alapítványról, a felelős állattartásról és a szamármentésről. A diákok nagy érdeklődéssel hallgatták beszámolóját.

A diákok érdeklődve hallgatták az előadást

Forrás: „Ott vagyunk már” Állatvédelmi Alapítvány

„Csacsogni a csacsikról”

A nap folyamán Patrik a város több pontján – köztük a belvárosban és a Várkertben – találkozott a helyiekkel, akik közvetlenül is hozzájárulhattak az adománygyűjtéshez. Ebédjéről az egyik belvárosi pecsenyesütő gondoskodott. Patrik hangsúlyozta: útját elsősorban a közösség támogatásával, stoppal és tömegközlekedéssel teszi meg. A túra következő állomásai Veszprém, majd Siófok és a szántódpusztai majorság lesznek.

– Itt meg szeretném látogatni Fülit. Innen nem messze van egy hölgy, aki szeretné örökbe fogadni Vagányt. Vele szeretnék személyesen megismerkedni – mondta az állatvédő, aki bízik abban, hogy minél több emberrel személyesen találkozhat, hiszen – ahogy fogalmazott – „nemcsak adományokat szeretnék gyűjteni, hanem beszélgetni, csacsogni a csacsikról.”