Egy korszak vége

32 perce

Megszűnik gyerekkorunk kedvenc szappanjának gyártása

Címkék#gyerekkor#termék#szappan

Rövidesen megszűnik a forgalmazása annak a szappannak, amely hosszú évek óta a magyar háztartások egyik megszokott terméke volt.

Farkas Réka

A Henkel egy korszak lezárását jelentette be: közel hetven év után leállítja a Fa szappan gyártását. Az 1954 óta forgalomban lévő tisztálkodószer évtizedeken át meghatározó része volt a magyar háztartásoknak is, és sok fürdőszobában ma is megtalálható.

Illusztráció: Pexels
Leáll a közkedvelt Fa szappan gyártása.
Illusztráció: Pexels

Búcsú a Fa szappantól

Már nem kapható a sokak által kedvelt szappan: a gyártó közölte, hogy az utolsó készletek az év elején elfogytak, a boltok polcairól pedig szinte teljesen eltűnt a termék.

A Fa márkanév tovább él, de csak és kizárólag tusfürdők és dezodorok tartoznak majd a kínálathoz.

A cég összevonta mosószer- és testápolási üzletágát, és azóta a legnépszerűbb termékekre koncentrál. A klasszikus szappan nem fért bele a stratégiai döntés értelmében a jövő kínálatába, a modern testápolási termékek győzedelmeskedtek – írja a borsonline.hu.

Költözött a Medve, megszűnik a Fa

A változások más iparágakban is jellemzőek, gyakoriak: a Savencia átszervezi magyarországi gyártását. Répcelakon bezárja az ömlesztett sajt gyártásával foglalkozó üzemét, bizonyos termékek gyártását Veszprémben folytatják.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
