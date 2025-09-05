szeptember 5., péntek

Természet

3 órája

Megkezdődött a szarvasbőgés, ezekre nagyon figyeljünk!

Az ősz beköszöntével a Bakonyerdő Zrt. által kezelt erdőkben – a Bakony és a Balaton-felvidék területén – kezdetét veszi a gímszarvasok násza, a szarvasbőgés. Ez a különleges természeti jelenség minden évben sok látogatót vonz, hiszen a bőgő szarvasbikák hangja az erdők igazi őszi hangulatát adja.

Haraszti Gábor

A szarvasbőgés időszak egyben a vadgazdálkodás szempontjából is kiemelt periódus, ezért a vadászterületeken fokozott vadászati tevékenység zajlik. A látogatók biztonsága és a vad nyugalmának megőrzése érdekében az erdőlátogatás csak meghatározott időszakban javasolt.

Szarvasbőgés a Bakonyban - erre kell figyelni
A szarvasbőgés idején  kizárólag a kijelölt turistaútvonalakat szabad használni
Forrás: turizmus.com

A szarvasbőgés korlátozásokkal jár

A Balatonfüredi és Bakonybéli Erdészet területén: 2025. szeptember 1. – szeptember 30. között naponta 9:00 és 16:00 óra között. A Farkasgyepűi, Devecseri, Pápai és Bakonyszentlászlói Erdészet területén: 2025. szeptember 1. – október 30. között naponta 9:00 és 16:00 óra között. A kirándulók biztonsága érdekében a Bakonyerdő Zrt. kéri, hogy mindenki kizárólag a kijelölt turistaútvonalakat használja. Fontos tudni, hogy a részvénytársaság csak a saját kezelésében lévő vadászterületek korlátozásairól tud tájékoztatást adni, más területekről nem áll módjukban információt nyújtani.

 

