Megkezdődött a szarvasbőgés, ezekre nagyon figyeljünk!

A szarvasbőgés időszak egyben a vadgazdálkodás szempontjából is kiemelt periódus, ezért a vadászterületeken fokozott vadászati tevékenység zajlik. A látogatók biztonsága és a vad nyugalmának megőrzése érdekében az erdőlátogatás csak meghatározott időszakban javasolt.

A szarvasbőgés idején kizárólag a kijelölt turistaútvonalakat szabad használni

Forrás: turizmus.com

A szarvasbőgés korlátozásokkal jár

A Balatonfüredi és Bakonybéli Erdészet területén: 2025. szeptember 1. – szeptember 30. között naponta 9:00 és 16:00 óra között. A Farkasgyepűi, Devecseri, Pápai és Bakonyszentlászlói Erdészet területén: 2025. szeptember 1. – október 30. között naponta 9:00 és 16:00 óra között. A kirándulók biztonsága érdekében a Bakonyerdő Zrt. kéri, hogy mindenki kizárólag a kijelölt turistaútvonalakat használja. Fontos tudni, hogy a részvénytársaság csak a saját kezelésében lévő vadászterületek korlátozásairól tud tájékoztatást adni, más területekről nem áll módjukban információt nyújtani.