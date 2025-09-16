1 órája
Életveszélyesek most a bakonyi erdők
Szeptembertől – a szarvasbőgés idején – veszélyessé válhatnak a bakonyi erdők a vadászatok miatt. A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. ezért korlátozza az erdőlátogatást.
A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. 2025. szeptember 1. és október 15. között 9:00 előtt és 16:00 után korlátozza az erdőterületek látogatását üzemi vadászterületén a szarvasbőgés idején.
Szarvasbőgés miatt korlátozott az erdők látogatása szeptembertől
Nappali időszakban gyalogosan, kerékpárral és lóval a terület továbbra is látogatható. A Kinizsi kilátó és a Nádasdy Arborétum nyitva marad. Eseti rendezvények csak a szükséges hatósági engedélyek és az erdőgazdálkodó hozzájárulása mellett tarthatók meg, a korlátozásról pedig az érintett önkormányzatokat és természetjáró szervezeteket értesítették.
Egyéni erdőlátogatás helyett vezetett túrák
A VERGA Zrt. szeptemberben két vezetett szarvasbőgéstúrára várja az érdeklődőket, a programról a honlapon lehet tájékozódni.
A lezárt területek térképet IDE kattintva megtekinthetik.