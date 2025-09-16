Életveszélyesek most a bakonyi erdők

A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. 2025. szeptember 1. és október 15. között 9:00 előtt és 16:00 után korlátozza az erdőterületek látogatását üzemi vadászterületén a szarvasbőgés idején.

Szarvasbőgés idején változik az erdők látogatása

Forrás: Erdeiprogramok.hu

Szarvasbőgés miatt korlátozott az erdők látogatása szeptembertől

Nappali időszakban gyalogosan, kerékpárral és lóval a terület továbbra is látogatható. A Kinizsi kilátó és a Nádasdy Arborétum nyitva marad. Eseti rendezvények csak a szükséges hatósági engedélyek és az erdőgazdálkodó hozzájárulása mellett tarthatók meg, a korlátozásról pedig az érintett önkormányzatokat és természetjáró szervezeteket értesítették.

Egyéni erdőlátogatás helyett vezetett túrák

A VERGA Zrt. szeptemberben két vezetett szarvasbőgéstúrára várja az érdeklődőket, a programról a honlapon lehet tájékozódni.