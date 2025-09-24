szeptember 24., szerda

Kínos pillanatok a szaunában – 9 + 1 szabály, amit mindig tarts be!

A szaunázás jótékony hatásait egyre többen élvezik, de a helyes viselkedésről kevesen tudnak eleget. Pedig a szabályok megszegése nemcsak kellemetlen, de mások pihenését is tönkreteheti.

Veol.hu

Ahogy hűvösödik az idő, egyre többen keresnek fel wellnessközpontokat és szaunákat. A meleg, párás levegő, a nyugalom és az izzasztó hatás igazi felfrissülést nyújt testnek és léleknek egyaránt, ám sokan nincsenek tisztában a szaunaetikett alapjaival, így könnyen olyan hibát követhetnek el, amivel másokat zavarnak, vagy épp magukat hozzák kellemetlen helyzetbe.

Szaunaetikett: A szaunázás szabályai nemcsak higiéniai, hanem kulturális szempontból is fontosak.
Fotó: Shutterstock

Szaunaetikett – ezek a legfontosabb szabályok

A szaunázás szabályai nemcsak higiéniai, hanem kulturális szempontból is fontosak. A szauna használata során a leggyakoribb hibák közé tartozik például a fürdőruha viselése ott, ahol ez kifejezetten tilos, vagy épp a hangos beszélgetés, ami megtöri a csendes ellazulás légkörét. Íme a legfontosabb alapszabályok:

  1. Törölköző használata kötelező, hiszen senki nem szeretne más izzadságában ülni.
  2. Zuhanyozz le szaunázás előtt, ezzel nemcsak higiénikusabb a szaunázás, de a bőröd is jobban reagál a hőre.
  3. Kerüld a hangoskodást, a szauna a nyugalom szigete, nem társalgó.
  4. Ne használd a mobilod, még fotózni sem illik, mások magánszférája sérülhet.
  5. Ha újonc vagy, kérdezz bátran, a tapasztaltabb szaunázók szívesen segítenek.
  6. Légy figyelmes a felöntések során, ne csinálj saját show-t, ha nem vagy kijelölt szaunamester.
  7. Kerüld a műszálas fürdőruhát, ezek a hő hatására káros anyagokat bocsáthatnak ki.
  8. Ne használjunk saját illóolajat, ami a kályha élettartamát is csökkentheti, kérjünk inkább hivatalos felöntést az úszómesterektől.
  9. Merülőmedencét csak zuhanyzás után használjunk, és soha ne ugorjunk bele, hiszen ez nemcsak balesetveszélyes, de higiéniai szempontból is problémás.
  10. Tartsunk pihenőt a szaunázások között legalább annyi ideig, mint amennyit bent töltöttünk.
    A szaunázás illemszabályai nem véletlenül alakultak ki, betartásuk biztosítja, hogy mindenki kellemes élménnyel távozzon.

 

