A Tisza Párt őket is megszorongatná

Tisza-adó: az ingatlanpiaci dolgozók sem mentesülnének a pluszterhek alól

Címkék#Veszprém megye#Tisza-adó#jövedelem#ingatlanpiac

Az ingatlanpiaci szakemberek jövedelme Veszprém vármegyében sem maradna érintetlen, ha a Tisza-adó bevezetésre kerülne. A KSH adatai alapján az ingatlanügyekben dolgozók bruttó átlagkeresete jelenleg havi 483 197 forint a régióban, ami megélhetési kihívásokkal járhat.

A mostani szabályozás szerint a 15 százalékos személyi jövedelemadó (szja) havi 72 480 forintos levonást jelent. Ez éves szinten közel 870 ezer forint kiesést jelent a dolgozók számára. A Tisza-adó javaslata azonban érezhetően tovább növelné a terheket: a számítások szerint havi 77 137 forintot kellene befizetni, ami ugyan nem tűnik drámai növekedésnek, de éves szinten már 55 885 forinttal több adót vonna el a fizetésekből.

A személyi jövedelemadó emelésére számíthatnak az ingatlanpiacon dolgozók is a Tisza-adó miatt

A különbség négy év alatt összességében 223 542 forintra rúgna – ez pedig már egy komolyabb megtakarítás, lakásfelújítás vagy akár egy családi nyaralás ára lehetne.

A Tisza-adó körüli viták ezért az ingatlanszakmában is élénken zajlanak: sokak szerint a szektorban dolgozók terhei már így is jelentősek, hiszen a piac kiszámíthatatlansága, a tranzakciók ingadozása és a magas megélhetési költségek mellett minden pluszforint számít.

Bár a javaslat végső sorsa még kérdéses, az biztos, hogy Veszprém vármegye ingatlanpiaci dolgozói is komoly aggodalommal figyelik a fejleményeket, hiszen az ő pénztárcájukat is közvetlenül érintené az új adópolitikai irány.

 

