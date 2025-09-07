Szeniorok ropták a táncot Ajkán (videó)

Iván Anita csoportvezető kérésére több mint százan érkeztek Sümegről, Tapolcáról, Zalaszentlászlóról, Devecserből, Zalaszentgrótról és Balatongyörökről és Ajkáról – utóbbiak a szervezők és a vendéglátók voltak.

Rádóczy Hajnalka, Horváth Károly és Dorner László köszöntötte a vendégeket

Fotó: Tisler Anna

A program a Nagy László Városi Művelődési Központ aulájában kezdődött, ahol Dorner László alpolgármester köszöntötte a megjelenteket Schwartz Béla polgármester és Ajka város önkormányzata nevében. Az alpolgármester köszönetet mondott az ajkai csoport tagjainak és a város múzeumait működtető Csingervölgy Nonprofit Kft.-nek a program megszervezéséért és a vendéglátásért. Ajka lakosai örülnek, ha olyan vendégek hozzák el műsorukat, akik a kultúra, a sport, a tánc iránt elkötelezettek.

– Köszönjük, hogy ennyien eljöttek, és reméljük, hogy a látottak és hallottak alapján jó hírét viszik a városnak. Úgy gondoljuk, hogy az Evenita tánccsoport műsora különleges színfolt a városunk kulturális életében – mondta az alpolgármester, majd jó szórakozást kívánt mindenkinek.

A város múltját és értékeit Horváth Károly, a Bányászati Múzeum szakmai vezetője mutatta be. Szólt többek között a bányászatról, az ipari fejlődésről, a kulturális életről, a művészeti csoportokról, valamint a múzeumokról és a látnivalókról. Az előadást élvezetessé tette, hogy a résztvevők a Csingervölgy Kft. munkatársai által összeállított tablókon követhették a hallottakat.

A csoport tagjai egyforma piros pólóban az Agorán táncoltak, majd sétájuk során útba ejtették az Európa parkot, a Városligetben a szoborparkot, a tónál a szigeten Fekete István regényei alapján készült szobrokat, majd a tó mellett is táncoltak. Rádóczy Hajnalka, az ajkai csoport egyik tagja kérdésünkre elmondta, hogy a tánc szeretete, a közös érdeklődés hamar összekovácsolja őket. Sokan egyedülállóak, így fontos, hogy barátokat, élményeket szerezzenek. A táncon kívül kirándulnak is, ami újabb élményeket nyújt.

Az ajkai csoport köszönetet mondott a támogatásért a Csingervölgy Nonprofit Kft.-nek, amelynek munkatársai 5 darab, múzeumbelépőket tartalmazó borítékot ragasztottak az asztal alá, s aki megtalálta, ingyenesen látogathatja másodmagával a kiállítóhelyeket.