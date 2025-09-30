40 év után újra vitorlát bontott a Szent Jupát Révfülöpön (galéria, videó)

Révfülöpön, a Cholnoky Jenő Gyermek- és Ifjúsági Kikötőben ünnepélyes keretek között mutatkozik be a legendás vitorláshajó. A Szent Jupát 1985-ben indult el a világ körüli útjára Fa Nándor és Gál József fedélzetén, és most a nagyközönség számára is láthatóvá vált, miután felújították és konzerválták az eredeti állapotot.

A Szent Jupát pedig történelmünk élő emléke

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Fa Nándorral ünnepelték a Szent Jupátot

„Ünnepelni jöttünk ma egy olyan eseményt, ami 1985 szeptemberében kezdődött, és egészen 717 napig tartott” – mondta Török Péter, a kikötő vezetője. Hozzátette, hogy a hajó nem csupán tárgy, hanem a magyar tengerhajózás egyik nemzeti legendája, amelyre mindenkinek emlékeznie kell. Különlegessége abban rejlik, hogy két fiatal, korlátozott anyagi lehetőségek mellett építette meg, és vitorlázott vele a világ óceánjain: „Két fiatal, akik a szükséges eszközök töredékével sem rendelkeztek, saját leleményességüknek köszönhetően építették meg ezt a hajót.”

A Szent Jupát új bemutatkozása alkalmával Kovács Zoltán, az MCC Üzleti Iskola vezetője és a Generációk Találkozása projekt megálmodója hangsúlyozta a hajó történelmi jelentőségét. „Fa Nándor és Gál József a mi ikonjaink, a Szent Jupát pedig történelmünk élő emléke. Egy hajó, amely a világtengereken bizonyította, hogy a megfelelő alapossággal és alázattal készült munka minden viharon átsegíti alkotóit” – mondta Kovács Zoltán. Hozzátette, hogy a hajó természetes közegében, a vízen van a legjobb helyen, ahol a fiatalok testközelből tapasztalhatják meg nemzeti szimbólumainkat, és inspirálódhatnak belőlük.

A Szent Jupát ikonikus hajóvá vált

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Fa Nándor, a hajó építője és kapitánya, szintén köszöntötte az egybegyűlteket, és részletesen mesélt a világ körüli út kezdetéről, a kihívásokról és az összetartás fontosságáról. „Amikor a hajót építettük, minden döntésnek jelentősége volt. Két embernek a fedélzeten egy három négyzetméteres területen kellett együtt működnie, türelemmel és toleranciával, miközben szinte mindent önállóan kellett megoldani” – mondta. Hozzátette, hogy a hibákból való tanulás és az egymás iránti türelem tették lehetővé, hogy a Szent Jupát ikonikus hajóvá váljon.

Amikor a hajó utoljára hosszában borult, néhány másodperc alatt át kellett értékelnünk mindent: a hullámot, a hajót, a mi reakciónkat. És mégis, minden történést kívülről szemléltünk, mintha egy hollywoodi filmet néznénk

– idézte vissza Fa Nándor az egyik kritikus pillanatot.

Ez a hajó nemcsak múltunk része, hanem jelképe annak, hogy a teljesítmény, a küzdelem és a kitartás örök érték.

Schneller Domonkos, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója kiemelte a történet kollektív jelentőségét: „Minden nemzetnek vannak olyan mítoszai, amelyek összekötnek embereket, még ha soha nem találkoztak személyesen. Nekünk magyaroknak ilyen a 6–3-as angliai győzelem vagy az 56-os vízilabda-döntő. A Szent Jupát szintén ilyen, egy élő történelmi emlék, amely 700 nap alatt valósult meg két fiatal bátorságával és leleményességével.”