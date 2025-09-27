szeptember 27., szombat

Hajózás

2 órája

40 éves a Szent Jupát – újra vízre kerül a legendás vitorlás, sőt, utazhatsz is rajta!

Szent Jupa, Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, vitorlás, Fa Nándor

Idén szeptemberben jubileumi eseményre kerül sor a magyar hajózás egyik ikonjának tiszteletére: a Szent Jupátot Révfülöpön ismét vízre bocsátják.

Veol.hu

Szeptember 30-án különleges eseményre készülhetnek mindazok, akik számára fontos a magyar hajózás és a hazai sporttörténet egyik legnagyobb teljesítménye. Az MCC és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum közös szervezésében ünneplik meg a Szent Jupát vitorlás 40 évvel ezelőtti vízre bocsátását, és ezzel együtt azt a korszakos vállalkozást, amelyet Fa Nándor és Gál József hajtott végre 1985-ben: első magyarként körbehajózták a Földet.

A Szent Jupátot Révfülöpön vízre bocsátják, hogy a közönség testközelből láthassa Fotó: MTI Zrt. Fotószerkesztőség
A Szent Jupátot Révfülöpön vízre bocsátják, hogy a közönség testközelből láthassa
Fotó: MTI

Újra vízre száll a Szent Jupát

A Révfülöpön megrendezett jubileumi esemény egyszerre lesz tisztelgés a múlt előtt és betekintés a jelenbe. A Cholnoky Jenő Gyermek- és Ifjúsági Kikötőben nemcsak a hajót tekinthetik meg a résztvevők, hanem újra vízen is láthatják a legendás Szent Jupátot. A szervezők különleges lehetőséget kínálnak: a jelenlévők egy rövid hajózás során testközelből is átélhetik, milyen érzés lehetett azon a fedélzeten állni, amelyen két magyar vitorlázó világhírűvé vált.

A program keretében köszöntőt mond Kovács Zoltán, az MCC Üzleti Ismeretek Műhelyének vezetője, valamint Schneller Domonkos, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója. Természetesen ott lesz a történet főszereplője, Fa Nándor is, aki hajótervezőként, hajóépítőként és óceáni versenyvitorlázóként máig a magyar sportélet ikonikus alakja.

A megemlékezést kerekasztal-beszélgetés követi, amelyen többek között Fa Nándor mellett Kovács Zoltán, Schneller Domonkos, valamint az MCC révfülöpi központját képviselő Török Péter is részt vesz. A szervezők célja, hogy ne csupán felidézzék a 40 évvel ezelőtti történelmi vállalkozást, hanem új szemszögből is megvilágítsák annak hatását a magyar sport- és kultúrtörténetre, a kitartás és bátorság üzenetére.

A nap zárásaként a Szent Jupát fedélzetén tett rövid vitorlázás hozza közelebb a jelenlévőkhöz a múlt szellemét. Így az érdeklődők nemcsak hallhatnak, hanem személyesen is átélhetnek valamit abból az élményből, amely 1985-ben Magyarország határait messze túlmutatóan is maradandóvá tette a hajó és legénysége nevét. 

 

