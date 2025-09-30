1 órája
Online puzzle: rakd ki a veszprémi Szent Mihály-bazilika fotóját!
A veszprémi Szent Mihály-bazilika Magyarország egyik legősibb és legszebb székesegyházaként ismert. A Szent Mihály-bazilika nemcsak vallási központ, hanem a város kulturális és turisztikai kincse is.
A Szent Mihály-bazilika, hivatalos nevén Szent Mihály-főszékesegyház, a veszprémi várnegyed ékköve. Ez a különleges templom már az államalapítás korában is fontos szerepet töltött be: Szent István király idején épült az első változata, így a magyar történelem egyik legrégebbi egyházi központjának számít.
A mai formáját a 20. század elején nyerte el a templom, amikor 1907 és 1910 között grandiózus átépítés során neoromán stílusú székesegyházzá alakították. Bár teljesen megújult, mégis megőrizte a múlt kincseit: a gótikus szentély és az ősi altemplom máig őrzi az évszázadok emlékét. A veszprémi székesegyház háromhajós belső tere és a két karcsú torony uralja a várnegyed látképét, messziről is lenyűgözve az ide érkezőket.
A magyar bazilikák között a veszprémi különleges helyet foglal el, hiszen nemcsak vallási, hanem kulturális és turisztikai szempontból is kiemelkedő. A veszprémi látnivalók közül ez az egyik legfontosabb célpont a turisták számára, és az egyházművészet egyik legszebb példája. A templomhoz kötődő örökség miatt a veszprémi várnegyed a UNESCO világörökség várományos helyszínek listáján is szerepel.
Most lehetőséged van arra, hogy játékos formában is felfedezd a veszprémi Szent Mihály-bazilikát - rakd ki online puzzle formájában, és közben merülj el a magyar történelem és építészet világában!
Így rakd ki a puzzle-t: Szent Mihály-bazilika
A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.
Segítségül a teljes fénykép róla: