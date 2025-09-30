Online puzzle: rakd ki a veszprémi Szent Mihály-bazilika fotóját!

A Szent Mihály-bazilika, hivatalos nevén Szent Mihály-főszékesegyház, a veszprémi várnegyed ékköve. Ez a különleges templom már az államalapítás korában is fontos szerepet töltött be: Szent István király idején épült az első változata, így a magyar történelem egyik legrégebbi egyházi központjának számít.

ASzent Mihály-bazilika kívülről a neoromán stílust képviseli

A mai formáját a 20. század elején nyerte el a templom, amikor 1907 és 1910 között grandiózus átépítés során neoromán stílusú székesegyházzá alakították. Bár teljesen megújult, mégis megőrizte a múlt kincseit: a gótikus szentély és az ősi altemplom máig őrzi az évszázadok emlékét. A veszprémi székesegyház háromhajós belső tere és a két karcsú torony uralja a várnegyed látképét, messziről is lenyűgözve az ide érkezőket.

A magyar bazilikák között a veszprémi különleges helyet foglal el, hiszen nemcsak vallási, hanem kulturális és turisztikai szempontból is kiemelkedő. A veszprémi látnivalók közül ez az egyik legfontosabb célpont a turisták számára, és az egyházművészet egyik legszebb példája. A templomhoz kötődő örökség miatt a veszprémi várnegyed a UNESCO világörökség várományos helyszínek listáján is szerepel.

