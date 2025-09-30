szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Online puzzle: rakd ki a veszprémi Szent Mihály-bazilika fotóját!

A veszprémi Szent Mihály-bazilika Magyarország egyik legősibb és legszebb székesegyházaként ismert. A Szent Mihály-bazilika nemcsak vallási központ, hanem a város kulturális és turisztikai kincse is.

Munkatársunktól

A Szent Mihály-bazilika, hivatalos nevén Szent Mihály-főszékesegyház, a veszprémi várnegyed ékköve. Ez a különleges templom már az államalapítás korában is fontos szerepet töltött be: Szent István király idején épült az első változata, így a magyar történelem egyik legrégebbi egyházi központjának számít.

Szent Mihály-bazilika- veszprém
ASzent Mihály-bazilika kívülről a neoromán stílust képviseli
Forrás:  Shutterstock

A mai formáját a 20. század elején nyerte el a templom, amikor 1907 és 1910 között grandiózus átépítés során neoromán stílusú székesegyházzá alakították. Bár teljesen megújult, mégis megőrizte a múlt kincseit: a gótikus szentély és az ősi altemplom máig őrzi az évszázadok emlékét. A veszprémi székesegyház háromhajós belső tere és a két karcsú torony uralja a várnegyed látképét, messziről is lenyűgözve az ide érkezőket.

A magyar bazilikák között a veszprémi különleges helyet foglal el, hiszen nemcsak vallási, hanem kulturális és turisztikai szempontból is kiemelkedő. A veszprémi látnivalók közül ez az egyik legfontosabb célpont a turisták számára, és az egyházművészet egyik legszebb példája. A templomhoz kötődő örökség miatt a veszprémi várnegyed a UNESCO világörökség várományos helyszínek listáján is szerepel.

Most lehetőséged van arra, hogy játékos formában is felfedezd a veszprémi Szent Mihály-bazilikát - rakd ki online puzzle formájában, és közben merülj el a magyar történelem és építészet világában!

Így rakd ki a puzzle-t: Szent Mihály-bazilika

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot. 

Segítségül a teljes fénykép róla:

Szent Mihály-bazilika puzzle
A Szent Mihály-bazilika gyönyörű mozaikos ablakán bevilágít a fény
Forrás: Shutterstock

 

 

