Újraszentelik a Szent Mihály-főszékesegyházat, ahol helyet kaptak a boldoggá avatott vértanú ereklyéi

Október 5-én újraszentelik a veszprémi bazilikát, amely több mint ezeréves múltra tekint vissza. Az ünnepi szentmise délután három órakor kezdődik, Udvardy György érsek celebrálásával. A Szent Mihály Főszékesegyház teljes felújítása már lezárult, az altemplom munkálatai is befejeződtek, így a hívek és a látogatók immár teljes pompájában csodálhatják meg az ország egyik legősibb templomát.

Bódi Mária Magdolna ereklyéit a Szent Mihály Főszékesegyházban helyezték el

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Gizella királyné örökségét őrzi a Szent Mihály Főszékesegyház

A főszékesegyház építését 1030–1040 körül, Gizella királyné idején kezdhették meg, és a történelem során többször is újjáépítették. Legutóbb 1907 és 1910 között neoromán stílusban alakították át, ekkor szentelték újra 1910. október 5-én. „A dátum tudatos választás, hiszen százötven évvel ezelőtt is ezen a napon történt újraszentelés” – emlékeztetett az érsek.

Gazdag programkínálat a Szent Mihály-napokon

Az újraszentelés a 2025-ös Szent Mihály-napok csúcspontja lesz. A szeptember 25-én induló rendezvénysorozatban tudományos konferencia, zenés áhítat, hangversenyek, borkóstoló és családi programok is várják a látogatókat. A gyerekek kézműves-foglalkozásokon vehetnek részt, a „Küldetés Szent Mihály nyomdokán” játékban próbálhatják ki ügyességüket, vagy akár templommakettet és családi címert is készíthetnek.

Bódi Mária Magdolna emlékezete

A programok egy része a szeptemberben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnához kapcsolódik. A fiatal vértanú földi maradványait a főszékesegyház Szent Imre-oltáránál helyezték el. A látogatók roll-up kiállításon, interaktív kvízen és „MagdiTour” kódfejtő játékban ismerhetik meg életét, a gyerekek pedig „magdis” utazókavicsokat festhetnek.

Az altemplomban található Padányi Bíró Márton püspök síremléke is

Kép: wikipédia

Újra felfedezhető a veszprémi várnegyed

Októbertől fokozatosan megnyílnak a megújult veszprémi várnegyed épületei is. A vezetett séták során bemutatják a főszékesegyház altemplomát, ahol Padányi Biró Márton püspök 260 éves síremléke áll. Megnyílik az érseki palota metszet- és portréterme, valamint díszterme, ahol Johann Ignaz Cimbal barokk festményei láthatók. A Gizella-kápolna és a Szent György-kápolna szintén a program része, utóbbi keresztelőkápolnaként nyerte vissza eredeti funkcióját.