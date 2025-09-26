Szent Mihály-napi búcsú és vásár Veszprémben

szeptember 26., péntek

A Szent Mihály-napok keretében gazdag programsorozattal várják mindazokat, akik szeretnék közösen ünnepelni a főszékesegyház védőszentjét és az épület újraszentelését.

Szilas Lilla

Szeptember 25-én 18 órakor Kosóczki Tamás orgonaversenyével veszi kezdetét idén a Szent Mihály-napi Búcsú Veszprémben. Szombaton öt helyszínen, egész nap tartanak programok. Az Óváros tér 9 órától 18 óráig kirakodóvásárrá változik. 

Szeptember 27-én és 28-án rendezik meg a Szent Mihály-napi Búcsút 
Fotó: Napló-archív

Az Érseki Palotában pódiumbeszélgetéseket szerveznek, a Biró Giczey Házban logikai és interaktív játékokon lehet részt venni, illetve vezetett sétára és kiállításra jelentkezni. A Szentháromság téren különböző kvízek és játékok szórakoztatják a résztvevőket. A Szent Mihály Főszékesegyház zenés áhítatot szervez a szombati napra, míg a Művészetek Háza kiállításmegnyitót tart. 

Szent Mihály-napi Búcsú

Vasárnap is ellátogathatunk még a kirakodó vásárra az Óváros térre, ahol 11 órától fellép a Kabóca Bábszínház. Ezen a napon a Szentháromság téren tartják meg az ünnepi szentmisét. A Laczkó Dezső Múzeumban egy mini konferencia után záró tárlatvezetést tartanak a Testvér-Tehetség kiállításon. Az Óváros téren háromnegyed négykor adják át a Bakony-Balaton Örökös Pásztora díjat, majd mulatság Szent Mihály havában, ahol néptánceggyüttesek lépnek fel. 

 

