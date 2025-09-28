Veszprém szíve egyszerre dobban a hittel, kultúrával és közösségi élményekkel

Ismét megtelt élettel a veszprémi várnegyed: szeptember 27–28. között zajlik a Szent Mihály-napi búcsú és forgatag. Öt helyszínen kínálnak változatos, interaktív programokat kicsiknek és nagyoknak egyaránt, közösen ünnepelve a főszékesegyház védőszentjét, amelynek középpontjában a hit, a közösség és a kultúra találkozása áll.

Szent Mihály-napi búcsú: Bakony-Balaton Örökös Pásztora díj átadása

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Kézműves portékák és ínycsiklandó falatok – Szent Mihály-napi búcsú az Óváros téren

A rendezvény a csütörtöki orgonaversennyel indult. Az Óváros tér 9 és 18 óra között kirakodóvásárrá alakult: főként veszprémi és vármegyei kézművesek, kistermelők sorakoztatják fel szörpjeiket, lekvárjaikat, sajtjaikat, húsáruikat és mézeiket; a standoknál horgolt ajándékok, selyemkendők, ásványékszerek és egyedi táskák vásárolhatók. Akik pedig a modern gasztronómiát részesítik előnyben, azoknak a street food kocsi juhtúrós töltött lepényt kínál.

A várnegyedben is pezseg az élet

A Szentháromság térről vezetett séták indulnak, a Biró–Giczey Házban logikai és interaktív játékok szórakoztatják a családokat Az Érseki Palotánál idén is gofrival várják a látogatókat a Gofrizz a pappal, szerzetessel! felhívás keretében, ahol az érdeklődök lelkifröccsöt kaphatnak az édesség mellé. A Veszprémi Főegyházmegyei Karitász standjánál az alkotni vágyó gyermekek krétarajzokkal színes varázsvilággá változtatták a főszékesegyházhoz vezető aszfaltutat.