Szent Mihály-napi búcsú

2 órája

Veszprém szíve egyszerre dobban a hittel, kultúrával és közösségi élményekkel

Címkék#kirakodóvásár#Szent Mihály Főszékesegyház#Dr Udvardy György érsek#Szent Mihály Napi Búcsú#kézműves#családi program

A Veszprémi főszékesegyház védőszentjének tiszteletére rendezett programsorozatra látogattunk ki a hétvégén. Mosolygós arcok, baráti beszélgetések, kellemes őszi hangulat és a közös lelki feltöltődés teszi teljessé a Szent Mihály-napi búcsú élményét.

Mák Lilla

Ismét megtelt élettel a veszprémi várnegyed: szeptember 27–28. között zajlik a Szent Mihály-napi búcsú és forgatag. Öt helyszínen kínálnak változatos, interaktív programokat kicsiknek és nagyoknak egyaránt, közösen ünnepelve a főszékesegyház védőszentjét, amelynek középpontjában a hit, a közösség és a kultúra találkozása áll.

Szent Mihály-napi búcsú: Veszprém közösen ünnepelte a főszékesegyház védőszentjét Fotó: Nagy Lajos/Napló
Szent Mihály-napi búcsú: Bakony-Balaton Örökös Pásztora díj átadása
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Kézműves portékák és ínycsiklandó falatok – Szent Mihály-napi búcsú az Óváros téren

A rendezvény a csütörtöki orgonaversennyel indult. Az Óváros tér 9 és 18 óra között kirakodóvásárrá alakult: főként veszprémi és vármegyei kézművesek, kistermelők sorakoztatják fel szörpjeiket, lekvárjaikat, sajtjaikat, húsáruikat és mézeiket; a standoknál horgolt ajándékok, selyemkendők, ásványékszerek és egyedi táskák vásárolhatók. Akik pedig a modern gasztronómiát részesítik előnyben, azoknak a street food kocsi juhtúrós töltött lepényt kínál.

A várnegyedben is pezseg az élet

A Szentháromság térről vezetett séták indulnak, a Biró–Giczey Házban logikai és interaktív játékok szórakoztatják a családokat Az Érseki Palotánál idén is gofrival várják a látogatókat a Gofrizz a pappal, szerzetessel! felhívás keretében, ahol az érdeklődök lelkifröccsöt kaphatnak az édesség mellé. A Veszprémi Főegyházmegyei Karitász standjánál az alkotni vágyó gyermekek krétarajzokkal színes varázsvilággá változtatták a főszékesegyházhoz vezető aszfaltutat.

Szent Mihály-napi búcsú: Veszprém szíve egyszerre dobban a hittel, kultúrával és közösségi élményekkel

Fotók: Nagy Lajos/Napló

Vasárnap szentmise, bábszínház és néptánc

A vasárnapi programban szerepel a Kabóca Bábszínház műsora, ünnepi szentmise a Szentháromság téren, a Laczkó Dezső Múzeumban záró tárlatvezetés és mini konferencia, az Óváros téren pedig a Bakony–Balaton Örökös Pásztora díj átadása és néptáncbemutatók, amelyek igazi mulatsági hangulatot adnak a hétvégének. Emellett pecsétgyűjtő nyereményjáték is fut, fődíja egy kerékpár – ezzel a szervezők a 2025. április 26-án boldoggá avatott, kerékpározást kedvelő Bódi Mária Magdolnára emlékeznek.

Folytatódik a Mihály-napi programkavalkád

A program végeztével sem áll meg az egyházi ünnepek sora: október elején újraszentelik a veszprémi bazilikát, a 15 órakor kezdődő szentmisét Udvardy György érsek celebrálja. A felújítások lezárultával fokozatosan megnyílnak a várnegyed megújult terei is, látogathatóvá válik az altemplom Padányi Biró Márton 260 éves síremlékével, az érseki palota metszet- és portréterme, a díszterem Cimbal-képekkel, a Gizella-kápolna és a keresztelőkápolnaként újjászületett Szent György-kápolna.

 

