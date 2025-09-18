szeptember 18., csütörtök

2 órája

Létezik még érintetlen természet Magyarországon? – Mutatjuk megyei szentélyerdőinket

Címkék#természet#Veszprémfajszi Világos-erdő#Vöröstói Gyertyános#erdők Veszprém

Magyarország erdeiben még felfedezhetők az érintetlen természeti foltok. Veszprém vármegyében több szentélyerdő őrzi évszázados fáit és élővilágát.

Seres Elizabeth

Összegyűjtöttük Veszprém megye szentélyerdőit, hogy bemutassuk azokat a helyeket, ahol a természet még viszonylag érintetlen, és a fák évszázadok óta állnak háborítatlanul. A „szentélyerdő” fogalmát a WWF Magyarország vezette be, hogy kiemelje azokat az erdőfoltokat, amelyek koruk, természetességük és élőviláguk miatt a környezetükből szinte sugárzó értéket képviselnek. Bár a kifejezésnek még nincs hivatalos definíciója, a cél világos: ezek az erdők a mindennapok zajától elszakítva nyújtanak nyugalmat, miközben ökológiai és tájtörténeti jelentőségük óriási.

Szentélyerdő – Szentgáli-tiszafás a fafaj legjelentősebb hazai előfordulása található a Miklós Pál-hegy oldalán  Fotó: Pogonyi Dávid / Aktív Kalandor / Facebook
Szentélyerdő – Szentgáli-tiszafás a fafaj legjelentősebb hazai előfordulása található a Miklós Pál-hegy oldalán 
 Fotó: Pogonyi Dávid / Aktív Kalandor Facebook 

Veszprém vármegye szentélyerdői 

A WWF Magyarország szentélyerdő weboldalán egy térkép is található, amelyen zöld fákkal jelölik az ország legértékesebb erdőfoltjait. Veszprém megyében a Balaton-felvidék és a Bakony környéke különösen gazdag ilyen helyekben. Az erdészek és ökológusok által kidolgozott irányelvek alapján ezek az erdők azonosíthatók, és a felhasználástól, beavatkozástól megvédhetők.

A Veszprém megyei szentélyerdők között találjuk a 

  • Padragkút, Pulai-erdő,
  • Vöröstói Gyertyános,
  • Örvényesi-erdő,
  • Szarkádi-erdő (Tihany),
  • Szentgáli tiszafás,
  • Veszprémfajszi Világos-erdő,
  • Öreg-Szarvad-árok (Bakonyszücs),
  • Som-hegy (Bakonybél),
  • Márkus szekrénye (Tés) és a 
  • Burok-völgy (Isztimér). 
Fotó:szentelyerdo.wwf.hu
A Bakony szentélyerdői térképen
Forrás: szentelyerdo.wwf.hu

Ezek a foltok a szó szoros értelmében szentélyek: idős fáik, változatos korosztályszerkezetük és ritka élőhelyeik révén a természet nyugodt rendjét őrzik, és élő laboratóriumként szolgálnak a természetes erdődinamika tanulmányozásához.

Na de mitől különleges egy szentélyerdő? Elsősorban az idős fák jelenléte és a magas természetesség. A famatuzsálemek, az évszázados bükkök, tölgyek vagy tiszafák nemcsak látványukkal hatnak ránk, hanem táplálékot és élőhelyet biztosítanak számos növény-, állat- és gombafaj számára. Például a Szentgáli-tiszafásban a tiszafa legjelentősebb hazai állománya található, míg a Csákvár melletti Haraszt-hegyen a keleti gyertyán egyetlen hazai lelőhelye él.

Ezekben a szentélyerdőkben a ritka fajok fennmaradása is biztosított. A természetvédelmi értékeket növeli, ha az erdőben a természetes folyamatok zavartalanul működhetnek, így a biológiai sokféleség megőrzése hosszú távon garantált. A WWF Magyarország célja éppen az, hogy ezeket a területeket számon tartsa, felhívja rájuk a figyelmet, és védelmet biztosítson számukra, mielőtt az emberi beavatkozás nyomot hagyna rajtuk.

Belépve egy szentélyerdőbe, érezhetjük az idő lassulását. A fák alatt átszűrődő fény, a csend, az idős növényzet és a táj mozaikossága együtt teremti meg azt a különleges atmoszférát, ami miatt ezeket a helyeket szentélynek nevezzük. Bár Magyarországon már ritkák az igazán érintetlen erdők, Veszprém megye szentélyerdői még mindig lehetőséget kínálnak arra, hogy megtapasztaljuk az ősi erdők nyugalmát, és felfedezzük a természet rejtett kincseit.

A WWF Magyarország arra biztat, hogy mindenki látogasson meg legalább egy ilyen erdőt, ehhez nyújt segítséget weboldaluk.

 

