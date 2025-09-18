2 órája
Létezik még érintetlen természet Magyarországon? – Mutatjuk megyei szentélyerdőinket
Magyarország erdeiben még felfedezhetők az érintetlen természeti foltok. Veszprém vármegyében több szentélyerdő őrzi évszázados fáit és élővilágát.
Összegyűjtöttük Veszprém megye szentélyerdőit, hogy bemutassuk azokat a helyeket, ahol a természet még viszonylag érintetlen, és a fák évszázadok óta állnak háborítatlanul. A „szentélyerdő” fogalmát a WWF Magyarország vezette be, hogy kiemelje azokat az erdőfoltokat, amelyek koruk, természetességük és élőviláguk miatt a környezetükből szinte sugárzó értéket képviselnek. Bár a kifejezésnek még nincs hivatalos definíciója, a cél világos: ezek az erdők a mindennapok zajától elszakítva nyújtanak nyugalmat, miközben ökológiai és tájtörténeti jelentőségük óriási.
Veszprém vármegye szentélyerdői
A WWF Magyarország szentélyerdő weboldalán egy térkép is található, amelyen zöld fákkal jelölik az ország legértékesebb erdőfoltjait. Veszprém megyében a Balaton-felvidék és a Bakony környéke különösen gazdag ilyen helyekben. Az erdészek és ökológusok által kidolgozott irányelvek alapján ezek az erdők azonosíthatók, és a felhasználástól, beavatkozástól megvédhetők.
A Veszprém megyei szentélyerdők között találjuk a
- Padragkút, Pulai-erdő,
- Vöröstói Gyertyános,
- Örvényesi-erdő,
- Szarkádi-erdő (Tihany),
- Szentgáli tiszafás,
- Veszprémfajszi Világos-erdő,
- Öreg-Szarvad-árok (Bakonyszücs),
- Som-hegy (Bakonybél),
- Márkus szekrénye (Tés) és a
- Burok-völgy (Isztimér).
Ezek a foltok a szó szoros értelmében szentélyek: idős fáik, változatos korosztályszerkezetük és ritka élőhelyeik révén a természet nyugodt rendjét őrzik, és élő laboratóriumként szolgálnak a természetes erdődinamika tanulmányozásához.
Na de mitől különleges egy szentélyerdő? Elsősorban az idős fák jelenléte és a magas természetesség. A famatuzsálemek, az évszázados bükkök, tölgyek vagy tiszafák nemcsak látványukkal hatnak ránk, hanem táplálékot és élőhelyet biztosítanak számos növény-, állat- és gombafaj számára. Például a Szentgáli-tiszafásban a tiszafa legjelentősebb hazai állománya található, míg a Csákvár melletti Haraszt-hegyen a keleti gyertyán egyetlen hazai lelőhelye él.
Ezekben a szentélyerdőkben a ritka fajok fennmaradása is biztosított. A természetvédelmi értékeket növeli, ha az erdőben a természetes folyamatok zavartalanul működhetnek, így a biológiai sokféleség megőrzése hosszú távon garantált. A WWF Magyarország célja éppen az, hogy ezeket a területeket számon tartsa, felhívja rájuk a figyelmet, és védelmet biztosítson számukra, mielőtt az emberi beavatkozás nyomot hagyna rajtuk.
Belépve egy szentélyerdőbe, érezhetjük az idő lassulását. A fák alatt átszűrődő fény, a csend, az idős növényzet és a táj mozaikossága együtt teremti meg azt a különleges atmoszférát, ami miatt ezeket a helyeket szentélynek nevezzük. Bár Magyarországon már ritkák az igazán érintetlen erdők, Veszprém megye szentélyerdői még mindig lehetőséget kínálnak arra, hogy megtapasztaljuk az ősi erdők nyugalmát, és felfedezzük a természet rejtett kincseit.
A WWF Magyarország arra biztat, hogy mindenki látogasson meg legalább egy ilyen erdőt, ehhez nyújt segítséget weboldaluk.
