Létezik még érintetlen természet Magyarországon? – Mutatjuk megyei szentélyerdőinket

Összegyűjtöttük Veszprém megye szentélyerdőit, hogy bemutassuk azokat a helyeket, ahol a természet még viszonylag érintetlen, és a fák évszázadok óta állnak háborítatlanul. A „szentélyerdő” fogalmát a WWF Magyarország vezette be, hogy kiemelje azokat az erdőfoltokat, amelyek koruk, természetességük és élőviláguk miatt a környezetükből szinte sugárzó értéket képviselnek. Bár a kifejezésnek még nincs hivatalos definíciója, a cél világos: ezek az erdők a mindennapok zajától elszakítva nyújtanak nyugalmat, miközben ökológiai és tájtörténeti jelentőségük óriási.

Szentélyerdő – Szentgáli-tiszafás a fafaj legjelentősebb hazai előfordulása található a Miklós Pál-hegy oldalán

Fotó: Pogonyi Dávid / Aktív Kalandor Facebook

Veszprém vármegye szentélyerdői

A WWF Magyarország szentélyerdő weboldalán egy térkép is található, amelyen zöld fákkal jelölik az ország legértékesebb erdőfoltjait. Veszprém megyében a Balaton-felvidék és a Bakony környéke különösen gazdag ilyen helyekben. Az erdészek és ökológusok által kidolgozott irányelvek alapján ezek az erdők azonosíthatók, és a felhasználástól, beavatkozástól megvédhetők.

A Veszprém megyei szentélyerdők között találjuk a

Padragkút, Pulai-erdő,

Vöröstói Gyertyános,

Örvényesi-erdő,

Szarkádi-erdő (Tihany),

Szentgáli tiszafás,

Veszprémfajszi Világos-erdő,

Öreg-Szarvad-árok (Bakonyszücs),

Som-hegy (Bakonybél),

Márkus szekrénye (Tés) és a

Burok-völgy (Isztimér).

A Bakony szentélyerdői térképen

Forrás: szentelyerdo.wwf.hu

Ezek a foltok a szó szoros értelmében szentélyek: idős fáik, változatos korosztályszerkezetük és ritka élőhelyeik révén a természet nyugodt rendjét őrzik, és élő laboratóriumként szolgálnak a természetes erdődinamika tanulmányozásához.

Na de mitől különleges egy szentélyerdő? Elsősorban az idős fák jelenléte és a magas természetesség. A famatuzsálemek, az évszázados bükkök, tölgyek vagy tiszafák nemcsak látványukkal hatnak ránk, hanem táplálékot és élőhelyet biztosítanak számos növény-, állat- és gombafaj számára. Például a Szentgáli-tiszafásban a tiszafa legjelentősebb hazai állománya található, míg a Csákvár melletti Haraszt-hegyen a keleti gyertyán egyetlen hazai lelőhelye él.

Ezekben a szentélyerdőkben a ritka fajok fennmaradása is biztosított. A természetvédelmi értékeket növeli, ha az erdőben a természetes folyamatok zavartalanul működhetnek, így a biológiai sokféleség megőrzése hosszú távon garantált. A WWF Magyarország célja éppen az, hogy ezeket a területeket számon tartsa, felhívja rájuk a figyelmet, és védelmet biztosítson számukra, mielőtt az emberi beavatkozás nyomot hagyna rajtuk.