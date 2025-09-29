Szentkúti búcsú – A félelem szükségtelen (videó)

Imádkozzunk értük, a szenvedélybetegekért, a szerelmi függőségben élőkért, az evési zavarokban, számítógép- és internetfüggőségben, a játékfüggőségben, a munkamániában, a nikotin, alkohol, nyugtató- és altató függőségben szenvedőkért. Sokaknak sikerült megszabadulniuk a függőségüktől azután, hogy imádkoztak Szűz Máriához.

Mail József: A függőségben szenvedők modern korunk foglyai

Fotó: Tisler Anna

Több százan zarándokoltak el a Devecser-Kolontári Szentkút Fogolykiváltó Boldogasszony búcsújára szeptember 28-án délután. A szentmise főcelebránsa Mail József kanonok, főesperes, plébániai kormányzó volt, aki a szentkutakról szólva kiemelte, hogy a víz az élet forrása, a kegyelem szimbóluma, ezekhez a helyek ez valamilyen csoda kötődik, leggyakrabban gyógyulás.

A keresztény hitben a forrás életet jelent, a víz az élet anyja, éltet bennünket.

Szűzanya a reménység. A remény bennünk is él. Fiatal korunkban elképzeljük, hogy milyen lesz az életünk, a családunk, a foglalkozású k, és boldogok leszünk. Aztán sok minden másképp történik. Élnek köztünk összetört emberek, családok, találkozunk tragikus sorsokkal. Az isteni üzenet, hogy ne féljetek, a félelem szükségtelen, ami kell, a rendíthetetlen remény, a bizalom, hogy fogadjátok el a keresztet, imádkozzatok, bízzatok abban, hogy Isten meghallgatja a kéréseiteket. A remény a kereszten át vezet. A nehézségeket akkor tudjuk elviselni, ha bízunk abban, hogy a keresztet nem egyedül viseljük, hanem Isten viszi velünk együtt. Mindenki életében vannak csodák, amelyekre azt mondjuk, Isten akarata volt.

A misére egyre többen látogatnak el

Fotó: Tisler Anna

A szentmisén az ajkai Szent Cecília kórus végezte a zenei szolgálatot. A kegyhelyet Sidó László gondnok és az általa vezetett közösség tartja rendben egész évben.