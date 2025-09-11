1 órája
Szeptember 11. emlékezete egy pápai gyűjteményben (+ videó)
Buzás Gyula nevét sokan ismerik Pápán, ha gyűjtőszenvedélyről van szó. Kollekciói évtizedek alatt alakultak ki, és a zene, a numizmatika, a helytörténeti emlékek mellett egy különleges, nemzetközi jelentőségű témára is kiterjednek: a 2001. szeptember 11-ei terrortámadás emlékeire.
Mielőtt a szeptember 11-ei terrortámadás relikviáit kezdte volna beszerezni, a gyűjtői pálya a zenével indult. Már fiatalon plakátokat, lemezeket, kazettákat szerzett be, és az évek során egyre tudatosabban építette kollekcióját.
A szeptember 11-ei terrortámadás előtt a zene állt a középpontban
– A magyar könnyűzene áll hozzám a legközelebb. Koncerteken, találkozókon mindig próbáltam dedikált emlékeket gyűjteni. Mára nagyjából ezer darab relikviám van, köztük kazetták, CD-k, könyvek, koncertplakátok, mind aláírással – meséli Buzás Gyula.
Különösen kedves számára a Lord együttes 1985-ben Ausztriában kiadott Big City Lights nagylemeze, amely ritkaságszámba megy, és ráadásul a teljes akkori zenekari felállás dedikálta.
Numizmatika és pápai relikviák
A zene mellett 1990 körül kezdett el foglalkozni a numizmatikával. Előkerültek a családi örökségből származó pengők, és ezek adták a gyűjtés alapját. Azóta a magyar papírpénzek komoly kollekcióját őrzi, nem mellesleg három éve már a Magyar Éremgyűjtő Egyesület Pápai Csoportjának elnöke.
Szívügye Pápa városának múltja is: több száz képeslap, régi könyvek, újságok, sportemlékek is megtalálhatók a birtokában. Különleges darab egy egykori NB I-es focibérlet, amely a Lombard-időszakból maradt fenn, s amelyet egy ismerős ajánlott fel neki.
Szeptember 11-e: A nap, amikor minden megváltozott
A 2001-es terrortámadás Buzás Gyula életében különös módon hagyott nyomot. Aznap délután ugyanis ő ült a mikrofon mögött a frissen indult Rádió Jam stúdiójában. Internet és televízió híján kollégái telefonon diktálták neki az eseményeket, ő pedig élő adásban számolt be róluk.
– Négy órán keresztül beszéltem arról, amit hallottam, de csak este nyolc után, otthon láttam először a képeket. Ez örökre belém égett, és megmutatta, mit jelent a média felelőssége – idézi fel a gyűjtő. Pár évvel később, egy vásári bazársoron pillantotta meg az első puzzle-t, amely a Brooklyn hidat és az ikertornyokat ábrázolta. Ez lett az alapja annak a különleges kollekciónak, amely mára több száz darabból áll. A kollekció szinte mindent tartalmaz, ami a World Trade Center ikertornyaihoz és a 2001-es eseményekhez kapcsolódik:
- Több száz képeslap Manhattanről
- 20 feletti puzzle,
- könyvek, újságok, köztük eredeti amerikai kiadványok (New York Times, Wall Street Journal, Washington Post),
- dísztárgyak, tányérok, öngyújtók, társasjátékok,
- ritka ruhadarabok – például egy babarugdalózó az ikertornyok ábrázolásával,
- fantáziapénzek, emlékérmék, amelyeket évfordulók alkalmából adtak ki.
A gyűjtemény nemcsak online vásárlásokból áll össze. Helyi piacokon, börzéken, ismerősök révén is kerülnek bele új darabok. Sőt, ma már sokan tudják róla, hogy szeptember 11. tematikáját gyűjti, és gyakran kap felajánlásokat.
Buzás Gyula több kedvencet is számon tart
– Van egy hatalmas nagy könyvem, ami önmagában több kilót nyom. Körülbelül kétszerese egy A4-es lapnak, és legalább öt-hat centi vastag, az a címe, hogy Aftermath. Egy fotós készítette, aki a lerombolás után pár nappal már ott volt a helyszínen, és elkezdte dokumentálni a romeltakarítást. Végigkövette, ahogy az épületek helyén lassan kialakult a Ground Zero üres tere, és mindezt egy brutális méretű könyvben jelentették meg. Amikor az ember kézbe veszi, és végiglapozza a több száz fotót, tényleg szíven üti, hogy micsoda pusztulás történt, és mennyi ember dolgozott ott hónapokon keresztül. És van egy darabom, amit már én is a „morbid” kategóriába sorolok. Egy asztali dísztárgy, egy körülbelül 15 centi magas kisplasztika, ami az ikertornyokat ábrázolja. Eredetileg egyszerű emléktárgy lehetett, de valaki később megfúrta az egyik tornyot, és mellétett egy apró repülőgép-figurát. Azt bele lehet illeszteni a lyukba, mintha épp belerepülne. Bevallom, amikor először megláttam, nekem is sok volt, de végül úgy döntöttem, hogy megőrzöm, mert valakik így próbálták „aktualizálni” a szobrocskát. Dokumentumként mégis része a gyűjteménynek.
Buzás Gyula számára a gyűjtés nemcsak birtoklást jelent, hanem megosztást is. 2011-ben, a támadás 10. évfordulóján, majd 2016-ban, a 15. évfordulón is kiállítást rendezett a Huszár Közösségi Házban. Az eseményeken iskolai csoportok is megjelentek, tanárok történelemórába építve mutatták be a gyerekeknek a kollekciót.
– A gyűjtemény akkor ér valamit igazán, ha mások is láthatják. Számomra ez nem a birtoklásról szól, hanem arról, hogy közösen emlékezzünk – mondta a gyűjtő, aki – ha intézmények, kulturális központok felkarolják – a 2026-os, 25. évfordulón ismét szívesen állítja közszemlére a különleges anyagot.