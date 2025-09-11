Szeptember 11. emlékezete egy pápai gyűjteményben (+ videó)

Mielőtt a szeptember 11-ei terrortámadás relikviáit kezdte volna beszerezni, a gyűjtői pálya a zenével indult. Már fiatalon plakátokat, lemezeket, kazettákat szerzett be, és az évek során egyre tudatosabban építette kollekcióját.

Buzás Gyula a szeptember 11-ei terrortámadás után néhány évvel kezdte a gyűjtést

Fotó: Haraszti Gábor

A szeptember 11-ei terrortámadás előtt a zene állt a középpontban

– A magyar könnyűzene áll hozzám a legközelebb. Koncerteken, találkozókon mindig próbáltam dedikált emlékeket gyűjteni. Mára nagyjából ezer darab relikviám van, köztük kazetták, CD-k, könyvek, koncertplakátok, mind aláírással – meséli Buzás Gyula.

Különösen kedves számára a Lord együttes 1985-ben Ausztriában kiadott Big City Lights nagylemeze, amely ritkaságszámba megy, és ráadásul a teljes akkori zenekari felállás dedikálta.

Fotó: Buzás Gyula

Numizmatika és pápai relikviák

A zene mellett 1990 körül kezdett el foglalkozni a numizmatikával. Előkerültek a családi örökségből származó pengők, és ezek adták a gyűjtés alapját. Azóta a magyar papírpénzek komoly kollekcióját őrzi, nem mellesleg három éve már a Magyar Éremgyűjtő Egyesület Pápai Csoportjának elnöke.

Szívügye Pápa városának múltja is: több száz képeslap, régi könyvek, újságok, sportemlékek is megtalálhatók a birtokában. Különleges darab egy egykori NB I-es focibérlet, amely a Lombard-időszakból maradt fenn, s amelyet egy ismerős ajánlott fel neki.

Képeslapok, dísztárgyak emlékeztetnek a tragédiára

Fotó: Buzás Gyula

Szeptember 11-e: A nap, amikor minden megváltozott

A 2001-es terrortámadás Buzás Gyula életében különös módon hagyott nyomot. Aznap délután ugyanis ő ült a mikrofon mögött a frissen indult Rádió Jam stúdiójában. Internet és televízió híján kollégái telefonon diktálták neki az eseményeket, ő pedig élő adásban számolt be róluk.

– Négy órán keresztül beszéltem arról, amit hallottam, de csak este nyolc után, otthon láttam először a képeket. Ez örökre belém égett, és megmutatta, mit jelent a média felelőssége – idézi fel a gyűjtő. Pár évvel később, egy vásári bazársoron pillantotta meg az első puzzle-t, amely a Brooklyn hidat és az ikertornyokat ábrázolta. Ez lett az alapja annak a különleges kollekciónak, amely mára több száz darabból áll. A kollekció szinte mindent tartalmaz, ami a World Trade Center ikertornyaihoz és a 2001-es eseményekhez kapcsolódik: