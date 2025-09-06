Szeptember, te csibész: mikor jön már az ősz?

Szeptember van, de a naptár valahogy nem szólt az időjárásnak. A buszmegállóban úgy állunk, úgy járunk, mint a kései szőlő: szépen beérünk a melegtől. A gyerekeknek már becsengettek az iskolába, mi meg becsengetnénk egy hideg fröccsre, ha nem dolgoznánk. Az ember reggel kabátban indul, délben már zászlóként lobog a kezében, estére pedig rájön, hogy a pulcsit csak cipelni hozta.

Amikor az ősz szabadságon van: szeptemberi melegrekordok

Illusztráció: pexels.com

Ősz helyett hőség: miért izzadunk még mindig szeptemberben?



A strandok bezártak, a boltokban már a halloweeni dekoráció kacsint, de mi még mindig izzadunk a buszon, mintha július közepe lenne. A szeptemberi meleg olyan, mint az a vendég, aki már elköszönt, de még fél órája az ajtóban beszél. Mindenki őszre készült – színes falevelek, sütőtökkrémleves –, ehhez képest csak a naptej fogy. Lehet, hogy az időjárásnak is hiányoznak a nyári fesztiválok, és ez az utolsó, meleg ölelése, mielőtt tényleg megérkezik a kabátos évszak.