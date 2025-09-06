szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

49 perce

Szeptember, te csibész: mikor jön már az ősz?

Címkék#hőség#szőlő#fröccs#iskola#pulcsi#szeptember

Titzl Vivien

Szeptember van, de a naptár valahogy nem szólt az időjárásnak. A buszmegállóban úgy állunk, úgy járunk, mint a kései szőlő: szépen beérünk a melegtől. A gyerekeknek már becsengettek az iskolába, mi meg becsengetnénk egy hideg fröccsre, ha nem dolgoznánk. Az ember reggel kabátban indul, délben már zászlóként lobog a kezében, estére pedig rájön, hogy a pulcsit csak cipelni hozta. 

Amikor az ősz szabadságon van: szeptemberi melegrekordok
Amikor az ősz szabadságon van: szeptemberi melegrekordok 
Illusztráció: pexels.com

Ősz helyett hőség: miért izzadunk még mindig szeptemberben?


A strandok bezártak, a boltokban már a halloweeni dekoráció kacsint, de mi még mindig izzadunk a buszon, mintha július közepe lenne. A szeptemberi meleg olyan, mint az a vendég, aki már elköszönt, de még fél órája az ajtóban beszél. Mindenki őszre készült – színes falevelek, sütőtökkrémleves –, ehhez képest csak a naptej fogy. Lehet, hogy az időjárásnak is hiányoznak a nyári fesztiválok, és ez az utolsó, meleg ölelése, mielőtt tényleg megérkezik a kabátos évszak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu