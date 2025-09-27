Orvoslakást avattak Szigligeten

Az új orvoslakás Szigliget egészségügyi ellátásának megerősítését szolgálja. Az avatáson Szigliget lakosai mellett országos és térségi vezetők is részt vettek, köztük Balassa Dániel polgármester, Czunyiné Bertalan Judit, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területfejlesztésért felelős államtitkára, valamint Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

A beruházás javítja a szigligetiek életminőségét

Fotó: Seres Elizabeth/Napló

A szigligetiek a jövőben is színvonalas egészségügyi ellátásban részesülnek

Balassa Dániel polgármester beszédében kiemelte, hogy a beruházás hosszú távon biztosítja a falu egészségügyi stabilitását. Felidézte, hogy az elmúlt években többször nehézséget jelentett a helyi orvos megtartása, ezért is volt kiemelt fontosságú a lakás kialakítása. Rámutatott arra, hogy a település jövőjét nagymértékben befolyásolja, ha az egészségügyi szakemberek számára biztos és kiszámítható életfeltételeket tudnak nyújtani. „Ez garancia arra, hogy a szigligetiek a jövőben is színvonalas ellátásban részesüljenek” – mondta. Hozzátette: az új lakás egyszerre szolgálja a közösség biztonságát és a szakember nyugalmát.

Czunyiné Bertalan Judit országos összefüggésekre világított rá. Beszédében hangsúlyozta, hogy Magyarország számos kistelepülésén gondot okoz az orvoshiány, ezért minden ilyen beruházás kiemelt jelentőségű, amely az egészségügyi dolgozók helyben tartását segíti. „A kormány célja, hogy a falvakban se maradjanak ellátás nélkül az emberek” – fogalmazott. Hozzátette: Szigliget példája jól mutatja, hogy a helyi közösségi akarat és az állami támogatás együtt valós változást hoz.

Navracsics Tibor felhívta a figyelmet arra, hogy a Balaton-felvidéki régióban nemcsak az itt élők, hanem az ide érkező turisták számára is alapvető kérdés a megfelelő egészségügyi háttér biztosítása. Szavai szerint a beruházás túlmutat egy új épület átadásán: azt jelképezi, hogy a közösség felelősséget vállal saját jövőjéért. „Ez az ünnep a szigligetieknek és az egész térségnek is üzenet: közösen tudunk biztos jövőt építeni” – hangsúlyozta.