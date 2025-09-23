Ezt az eldugott szigligeti csodát mindenkinek látnia kell: amilyen szemérmes, olyan szépet kínál

Szigliget egyik legfestőibb pontján, a Rókarántó nevű dombtető nyergében áll a helyiek által csak Kiskápolnának nevezett Szőlőhegyi kápolna. Bár Szigliget legismertebb látványossága a vár, a környék szőlőskertjei és dombjai felfedezésre csábítanak, a panoráma pedig páratlan kilátást kínál a Balatonra és a környező tájra. Az öreg présházak, gyümölcsösök és új nyaralók kavalkádja teszi különlegessé ezt a békés, eldugott helyet.

A szigligeti Szőlőhegyi kápolna panorámája és történelme minden látogatót lenyűgöz

Fotó: termeszetjaro.hu

Szigliget híres rejtett temploma látogatható

A klasszicista stílusú Szőlőhegyi kápolna építése az 1840-es években kezdődött, amikor a helyi szőlősgazdák adományaiból, a plébános buzdítására láttak hozzá a munkához. 1847 szeptemberében szentelték fel az épületet, melyet a Szentháromság tiszteletére ajánlottak fel. Eredetileg fazsindellyel fedték, a toronyban pedig Mendel János 1843-ban öntött harangja lakik, amely a mai napig csengésével idézi a múltat.

A kápolna történetét nem kímélték a viharok és a háborúk. A II. világháború alatt a harangtornyot őrtoronynak nézték, bombázás érte, de csodával határos módon a tetőn kívül semmi sem sérült meg. Később cseréptetőt kapott, 1995-ben felújították, majd 2003-ban éjszakai világítással is ellátták, így azóta a Szigligetre látogatók este is gyönyörködhetnek látványában.