Ezt az eldugott szigligeti csodát mindenkinek látnia kell: amilyen szemérmes, olyan szépet kínál
A Balaton partján, a szigligeti Rókarántó dombján áll a Szőlőhegyi kápolna. Szépsége és története miatt a Szigligetre látogatók körében nagyon népszerű.
Szigliget egyik legfestőibb pontján, a Rókarántó nevű dombtető nyergében áll a helyiek által csak Kiskápolnának nevezett Szőlőhegyi kápolna. Bár Szigliget legismertebb látványossága a vár, a környék szőlőskertjei és dombjai felfedezésre csábítanak, a panoráma pedig páratlan kilátást kínál a Balatonra és a környező tájra. Az öreg présházak, gyümölcsösök és új nyaralók kavalkádja teszi különlegessé ezt a békés, eldugott helyet.
Szigliget híres rejtett temploma látogatható
A klasszicista stílusú Szőlőhegyi kápolna építése az 1840-es években kezdődött, amikor a helyi szőlősgazdák adományaiból, a plébános buzdítására láttak hozzá a munkához. 1847 szeptemberében szentelték fel az épületet, melyet a Szentháromság tiszteletére ajánlottak fel. Eredetileg fazsindellyel fedték, a toronyban pedig Mendel János 1843-ban öntött harangja lakik, amely a mai napig csengésével idézi a múltat.
A kápolna történetét nem kímélték a viharok és a háborúk. A II. világháború alatt a harangtornyot őrtoronynak nézték, bombázás érte, de csodával határos módon a tetőn kívül semmi sem sérült meg. Később cseréptetőt kapott, 1995-ben felújították, majd 2003-ban éjszakai világítással is ellátták, így azóta a Szigligetre látogatók este is gyönyörködhetnek látványában.
A kápolna előtt álló mészkő kereszt a világháborúkban elesett magyar katonák emlékét őrzi, mellette pedig az 1944-ben a környéken lezuhant amerikai repülő legénységének emléktáblája áll, a megbékélés és a nemzetek közötti tisztelet jelképeként.
Ma a Szőlőhegyi kápolna nemcsak vallási események, hanem turistalátványosság is: az évi egyszeri szentmisén kívül esküvőknek és keresztelőknek ad helyszínt. Innen páratlan kilátás nyílik a Balatonra, a dimbes-dombos tájakra, az Óvár és a Kamon-kő kiemelkedéseire, valamint Badacsonyra és a fonyódi hegyekre. A kápolna egyszerre őrzi a múlt emlékeit, és nyújt békét, nyugalmat a látogatóknak.
A környéken számos más élmény, balatoni látnivalók várnak a kirándulókra: a szigligeti vár romjai mesés panorámát kínálnak, a közeli Kamon-kő és Óvár kilátói romantikus randihelynek is ideálisak, míg a Badacsony borospincéi és tanösvényei a helyi borkultúrába engednek bepillantást. A Balaton partja pedig csak egy karnyújtásnyira van, így a kápolnalátogatás könnyen összeköthető egy tóparti sétával vagy naplementenézéssel.